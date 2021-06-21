Роспотребнадзор Дагестана запретил массовые богослужения

21 июня 2021, 20:31

Богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей запрещены в Дагестане. Необходимость новых ограничений глава республиканского Роспотребнадзора пояснил резким ростом темпов заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией.

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб в Дагестане 2 декабря 2020 года второй раз за время пандемии запретил проводить коллективные молитвы в мечетях и храмах, муфтият призвал верующих совершать все намазы дома. Проведение массовых молитв и богослужений в культовых учреждениях Дагестана было возобновлено с 15 марта при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Дагестане республиканский Роспотребнадзор обязал руководителей религиозных организаций всех вероисповеданий с 21 июня 2021 года прекратить массовые богослужения. Руководителям культовых учреждений предписано "не допускать проведение богослужений с присутствием людей, для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети интернет", – говорится в постановлении главного санитарного врача Дагестана Николая Павлова.

В культовые здания позволено входить только священнослужителям и людям, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий. Власти также предписали, чтобы религиозные обряды (ритуальные омовения, бракосочетания, отпевания, венчания, крестины и так далее) проводились лишь в присутствии близких людей, следует из документа, опубликованного сегодня на сайте ведомства.

Необходимость введения ограничений Николай Павлов пояснил ухудшением эпидемической ситуации. "Темп прироста заболеваемости за последние четыре недели в республике вырос с 0,1% до 0,18%, ухудшается ситуация по заболеваемости внебольничной пневмонией – показатель по республике составил З7,5 на 100 тысяч населения против 24,5 на предыдущей неделе, отмечен рост в полтора раза", - привело его слова РИА "Новости".

На сайтах Духовного управления мусульман Дагестана и Махачкалинской епархии на 20:30 мск не содержится комментариев относительно решения Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в Дагестане зафиксировано 80 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 34 745 человек, скончались 1518, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Официальная статистика неоднократно подвергалась критике. Так, в Дагестане многим пациентам ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".