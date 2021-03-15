Храмы и мечети Дагестана открылись для массовых богослужений

15 марта 2021, 17:36

Проведение массовых молитв и богослужений в культовых учреждениях Дагестана разрешено с 15 марта при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Решение открыть мечети и храмы оправданно с учетом большого количества уже переболевших коронавирусом, счел руководитель организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб в Дагестане 2 декабря запретил проводить коллективные молитвы в мечетях и храмах, муфтият призвал верующих совершать все намазы дома. В связи с улучшением ситуации по коронавирусу врио главы Дагестана 12 марта предложил открыть для массового посещения мечети и храмы.

С 15 марта сняты ограничения на посещение мечетей и других культовых объектов при условии соблюдения в них масочного режима и социальной дистанции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе управления Роспотребнадзора. "Соответствующее постановление, как и рекомендации к нему, 15 марта распространены по религиозным объединениям", – рассказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Документ от Роспотребнадзора на разрешение массовых богослужений получен, храмы откроются для богослужений, рассказал представитель Махачкалинской епархии Русской православной церкви отец Виталий. "При этом предписывается соблюдать масочный режим, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, находиться друг от друга на определенной дистанции", – пояснил священнослужитель.

В рекомендациях Роспотребнадзора, направленных в Духовное управление мусульман, говорится об обязательном ношении масок, соблюдении мер социального дистанцирования, регулярном проветривании помещений, необходимости антисептической обработки рук, сообщил представитель ДУМ Дагестана.

Религиозные организации республики одними из первых откликнулись на призыв властей о соблюдении мер социальной дистанции, рассказал директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев.

"Сегодня ситуация (с коронавирусом) меняется, и любые преференции в сторону духовенства и мечетей оправданны в первую очередь потому, что через эти площадки ведется огромная воспитательная работа с населением. Сергей Меликов информирован о том, что в мечетях соблюдаются меры по предотвращению распространения инфекции, на входах в мечети и молельные залы стоят антисептические средства, а людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано воздержаться от посещения коллективных молитв. Считаю, что мечети уже не представляют угрозу в распространении COVID-19", – рассказал Гереев корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава Дагестана, только к 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Ранее власти республики критиковались за неточную информацию о динамике распространения вируса, однако сейчас совсем другая обстановка, отметил Гереев. "Ведется статистика, усилен общественный контроль в этом направлении, проведены кадровые изменения, в частности, назначен другой министр здравоохранения. Региональные власти сделали необходимые выводы и не допустят ухудшения ситуации, особенно если учитывать, что впереди предвыборная кампания", – заявил Гереев.

Нет никакой необходимости сохранять ограничения на посещение мечетей, так как в рамках борьбы с коронавирусом эти меры никакого результата не дают, учитывая большое количество переболевших, считает руководитель организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "В республике проводятся многочисленные массовые мероприятия, в том числе органами государственной власти. Поэтому ограничения на посещения мечетей не актуальны", – отметил он.

По состоянию на 15 марта, за последние сутки тест на коронавирус подтвержден у 38 человек, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 30 379. За сутки один человек умер, общее число смертей составило 1320. За неделю с 9 по 15 марта зарегистрировано 270 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом. Выздоровело за этот срок 260 человек, 10 человек умерли, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперштабе республики.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".