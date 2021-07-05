Видео спора о намазе на детской площадке вызвало резонанс в дагестанских пабликах

05 июля 2021, 11:12

Прохожий в Москве вступил в дискуссию с женщиной, которая пыталась прогнать с детской площадки совершающего намаз мусульманина, следует из опубликованного в соцсетях видео. Пользователи дагестанских пабликов одобрили поступок прохожего, а позицию женщины подвергли критике. Этот случай типичен для Москвы, указал журналист Руслан Курбанов.

Видеозапись спора на детской площадке в Москве опубликовал вечером 4 июля дагестанский политолог и журналист Руслан Курбанов на своей странице в Instagram, на которую подписаны 402 тысячи пользователей соцсети. "Тут молиться нельзя. Это Москва", - прокомментировал он публикацию.

На кадрах видео показан мужчина, совершающий намаз на импровизированном молитвенном коврике в углу детской площадки. Видео снимает женщина, комментирующая за кадром свою запись. Она называет дату – 3 июня 2021 года - и адрес дома, во дворе которого ведет съемку. В этот момент прохожий за кадром интересуется, что ее не устраивает. Мужчина, совершавший намаз, при этом вопросе поднимает голову и обращает внимание на участников диалога. "Попросила любезнейшего не совершать религиозные обряды на детской площадке, он меня не слышит. В нашей стране это не приветствуется", - отвечает прохожему женщина. "В нашей стране это не запрещено. Это можно делать где угодно, он никому не мешает. Отстаньте от человека, занимайтесь своими делами", - парирует прохожий, игнорируя попытки женщины возразить.

"Ошибаетесь. На детской площадке... Еще раз говорю: пожалуйста, любезнейший, это даже неуважение к Аллаху. Отойдите, пожалуйста, на газон", - говорит женщина, обращаясь к верующему. Тот, не вступая в спор, во время диалога молча встает, обувается, поднимает коврик и уходит.

"Я думаю, что ему лучше знать", - говорит заступившийся за мусульманина мужчина. "Без вас я разберусь. [...] Зачем он оскверняет Аллаха? На детской площадке это не делают", - возражает женщина. "Наверное, он сам знает, что надо делать", - настаивает прохожий. После этих слов женщина советует ему почитать "действующее законодательство", затем запись обрывается.

Это же видео часом позже было размещено в Instagram-паблике "LIFE \Жизнь Дагестан", насчитывающем 808 тысяч подписчиков. "Парень, никому не мешая, делал свой обязательный намаз, чтобы не пропустить его, и тут, откуда ни возьмись: не молитесь тут - это Россия", - говорится в аннотации к ролику.

Пользователи соцсетей поблагодарили прохожего за поддержку мусульманина

К 11.10 мск публикации на странице Руслана Курбанова и в Instagram-паблике набрали 168 тысяч и 138 тысяч просмотров соответственно, под ними размещено 3,5 тысячи и 1,7 тысячи комментариев.

Участники обсуждения единодушно сочли претензии женщины к мусульманину необоснованными и выразили уважение прохожему, заступившемуся за верующего. "Материться и орать на своего ребёнка на детских площадках можно, да, а молиться нет", - с упреком написала, в частности, elzara_yusupova.

"Ну конечно, там площадки для детей предназначены только для курящих и пьющих! А молиться нельзя, это их очень пугает", - возмутилась jezefina5. "Если бы он лежал пьяный под забором, она бы его даже не заметила", - предположил digorets07.

"Утверждает, что человек, который совершил молитву на площадке, там самым никому не мешая, что он оскорбил Аллаха. Вот до чего доводит незнание элементарных основ религий и законодательства той страны, которую она упорно так пыталась «защитить». А вот если бы кто-то с пивным животом сидел бы, распивая спиртное, и сигаретой в зубах, эта «гражданочка» больше чем уверен, что прошла бы мимо", - посетовал islam__0777.

"Как можно отвлекать от намаза... Какая разница, где совершает, он делает для себя и для Всевышнего. У него время намаза подошло, возможно он не успевал добраться [до места для молитвы]", - написал babasin_kizi2905. "Для намаза не нужно место, для намаза нужна вера", - указал ildar73833.

"Тому парню руку пожал бы, который спорил. А на женщину не стоит обращать внимания, такие люди бывают. Здоровья ей и благоразумия в наши и так тяжёлые дни", - написал baz__ogly. "Парень красава, который защищал, явно русский, хотелось бы ему руку пожать за его воспитание и человечность", - прокомментировал temirlan_126_26. "Как приятно, когда есть люди, которые отстаивают права мусульман", - написал artur.gajiev. "Поверьте, в Москве и в других городах за пределами Кавказа очень трудно найти место помолиться", - посетовал s_magomedov07.

Многие пользователи с одобрением прокомментировали сдержанность верующего, чье поведение вызвало недовольство женщины. "Красавчик, слова не сказал, а она наверняка хотела на его на словесную перепалку спровоцировать", - написал, в частности, murad_doc. "Молодец, не подался на провокации, и благодарность тому кто встал на защиту", - указал platki__05. "Когда хотела его спровоцировать, но не получилось", - пошутил 1home.decor.

"Мужик молодец, заступился по делу! И совершающий намаз тоже молодец, проявил терпение!" – написал abdullah02111986. "Молодец, что не стал огрызаться", - высказал мнение lider_maga_a005po05. "Брат наш прям своим смирением и нравом вообще порадовал!" – подтвердил arsen_kasp13.

Видеозапись инцидента Руслан Курбанов разместил и на своем YouTube-канале. Комментируя видео, он пояснил за кадром, что этот случай "действительно, довольно типичный". "В прошлом году москвич опубликовал фото молящихся курьеров, доставщиков еды. "Я был немного шокирован, все-таки молиться в нашей стране принято дома или в специализированных местах – мечети, храме и так далее", - написал он. Другое нашумевшее видео – мужчина, который молился прямо на МКАД, - вызвало негодование москвичей", - рассказал дагестанский журналист.

К 11.10 мск видео набрало 19,9 тысячи просмотров, под ним размещено 1332 комментария. Их авторы высказали такие же мнения, как и авторы комментариев в Instagram. "Какая "умница" и " культурная" дама... на детские площадки пиво пить можно, а намаз нет!" – написал, в частности, Natiq Babayev. "Парень молодец, есть все-таки адекватные люди, и их становится все больше и больше", - высказал мнение Руслан. "Парню, что его защищал от нападок неадекватной женщины, я хочу сказать: большое тебе спасибо", - написал пользователь H N. "Время молитвы пришло и человек помолился, адекватный парень рядом с женщиной комментирует, спасибо тебе, брат, а женщина не понимает", - указал Анвар Кузиев.