Родственники задержанного в Хасавюрте потребовали объяснений у силовиков

08 июля 2021, 12:57

Житель Дагестана был задержан и доставлен в отдел полиции в Хасавюрте, но силовики не пускают к нему ни адвоката, ни родственников, пожаловались близкие задержанного, призвав объяснить, в чем его подозревают. Пользователи Instagram поспорили о практике негласных задержаний в республике.

Видео с жалобами родственников задержанного опубликовано сегодня ночью в Instagram-паблике "Голос Дагестана", насчитывающем миллион подписчиков. "Родственники собрались у городского отдела Хасавюрта, где держат их близкого. Никаких пояснений, за что задержали его, родственники ещё не получили", - говорится в аннотации к видео.

Видеозапись сделана в темное время суток. На кадрах видны не менее полутора десятков мужчин и женщин, собравшихся около освещенного входа в здание. Неподалеку припаркован полицейский автомобиль. "Здесь, около городского отдела города Хасавюрт, собрались, тут забрали нашего парня с поселка, ни в чем не повинный человек. Вчера, не знаем, где его удерживали, вот здесь народ собрался, возле горотдела, по поводу этого беспредела, сейчас его жена расскажет, что и как", - говорит за кадром мужчина и переводит объектив камеры на женщину, стоящую с ребенком на руках.

"Моего мужа забрали вчера в неизвестное место. Сейчас мы узнали, что он тут, в горотделе, - с трудом сдерживая слезы, говорит женщина. – Но его нам не дадут, не пускают к нему, не пускают адвоката, никого не пускают. Я мать троих детей. В чем он виновен, [в том] что он зарабатывал на хлеб своим детям? У меня трое детей, как я буду с ними? Помогите, пожалуйста, распространите, пожалуйста!". Имя задержанного и название поселка в публикации не упоминаются.

К 12.55 мск публикация набрала 258 тысяч просмотров, под ней размещено более 1,2 тысячи комментариев. Авторы многих из них не стали подвергать сомнению слова родственников. "Это че такое, всеобщий резонанс надо сделать, объяснения должны быть в любом случае", - написал, в частности, 90kgmubr.

"В смысле не пускают адвоката? Лишаете человека в защите, на которую он имеет право?" – задался вопросом zakonnik_05. "Плевать они хотели, как ты будешь их кормить", - заочно обратилась к жене задержанного amina____yasin.

Часть пользователей адресовали родственникам задержанного слова поддержки, воздержавшись от оценки ситуации. При этом авторы многих комментариев предположили, что задержание было обоснованным. "Странно, моего брата, моих друзей просто так никогда не забирали. Вот просто так со всего города - их никто никуда не забирал! Значит, они (силовики) знают больше, чем его жена", - указал, в частности, k_m_m_05.

"Почему именно его забрали? Значит, есть за что", - написал yapobedu. "Просто так не забирают, значит, есть за ним грехи", - предположил nezn_rt. "Значит, что-то было, просто так никого не заберут", - отметила milena__414. Ее комментарий вызвал несколько возражений. "Вы просто ещё не столкнулись с этим! Ещё как забирают! У нас было так, как только дали шумиху и денег попросили, хорошую сумму, потом они выкинули на дороге, были следы пыток, и сам рассказывал, как пытали, и хотели, чтоб он взял на себя вину! И ничего за ним не было!" – написал umakha_m. "Вы с этим просто не столкнулись и не дай Аллах вам это увидеть", - ответил m_n_ya пользователю milena__414.

"Milena__414, дорогая моя, моего родного брата повязали, кинули ему под сиденье магазин с патронами, когда он ехал на работу. Чтоб отпустить, выдвинули нам счет. Как только получили деньги, отпустили брата. И скажи мне еще, что без причины никого не берут", - написал saika9808.

МВД Дагестана, по состоянию на 12.55 мск, не прокомментировало на своем сайте и в Instagram-аккаунте видеообращение родственников задержанного.

"Кавказский узел" писал ранее о случаях негласных задержаний людей в Дагестане, которым впоследствии были предъявлены обвинения в преступлениях. Так, в ноябре 2019 года родственники махачкалинца Джабраила Ибнухажирова и Магомедгаджи Магомедова собрались у здания прокуратуры Дагестана и заявили, что эти два человека были похищены силовиками. Позднее во время обыска силовики заносили в их дома черные сумки, рассказали родственники.

В начале декабря того же года Джабраил Ибнухажиров, обвиненный вместе с Магомедгаджи Магомедовым в хранении оружия, был помещен под стражу. На допросе он заявил, что его пытали током. МВД Дагестана сообщило, что задержанные подозреваются также в причастности к боевикам.

"Кавказский узел" также ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане.