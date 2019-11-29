Родственники двух задержанных перекрыли дорогу в Махачкале

29 ноября 2019, 17:10

Силовики подкинули оружие двум махачкалинцам и пытали их, заявили родственники задержанных, собравшиеся сегодня у здания прокуратуры Дагестана.

По словам протестующих, Джабраил Ибнухажаров и Магомедгаджи Магомедов были похищены силовиками, которые затем явились к ним домой с обыском. Родственники Ибнухажарова и Магомедова утверждают, что видели, как силовики во время обыска заносили в дома черные сумки.

Родные задержанных, собравшиеся у здания республиканской прокуратуры, перекрыли улицу Ярагского, говорится в сегодняшней публикации на Telegram-канале "Кавказского узла".

Протестующих поддержал прохожий, который заявил, что его сын был убит силовиками несколько лет назад. Он утверждает, что после этого силовики угрожали и ему. "Если будешь много разговаривать, и тебя, говорит, убьем. И второй сын есть у тебя - того тоже убьем", - привел мужчина слова силовика, который, по его словам, впоследствии был убит.

Ранее "Кавказский узел" писал, что родные восьми жителей Дагестана заявили об их похищении и убийстве силовиками. Чеченские силовики утверждают, что эти люди готовили теракт и были убиты в перестрелке. В октябре Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на неэффективное расследование дела, нарушение права на жизнь и запрета на пытки. Дело об убийстве дагестанцев рассматривает Верховный суд Чечни.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане.