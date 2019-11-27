Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

27 ноября 2019, 17:28

Чеченские силовики заявили суду о провалах в памяти после перестрелки с дагестанцами

Четверо чеченских полицейских, признанных потерпевшими по делу о гибели восьми жителей Дагестана, заявили суду, что не помнят подробностей перестрелки. Защита не верит в то, что бой вообще происходил.

"Кавказский узел" писал, что правозащитники не смогли добиться рассмотрения этого дела в Дагестане. Окончательный отказ в этом был сделан Верховным судом России 19 сентября. Защита также настаивала на возвращении дела прокурору, но Верховный суд Чечни отклонил ходатайство об этом.

По версии родных, восемь дагестанцев были похищены в конце сентября - начале октября 2016 года, а затем убиты. Силовики утверждают, что эти люди готовили теракт и были убиты в перестрелке. В октябре Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на неэффективное расследование дела, нарушение права на жизнь и запрета на пытки.

Суд начал рассматривать дело по существу, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Сергей Денисенко, представляющий интересы родителей погибших. "Мы хотели воспользоваться правом рассмотрения дела судом присяжных. Но, к сожалению, такой возможности нам не представили", - отметил он.

На заседании 26 ноября были допрошены четыре сотрудника полиции, признанные потерпевшими. Они сообщили, что не помнят всех обстоятельств произошедшего, так как получили ранения при взрыве брошенной в их сторону гранаты, сообщил адвокат. "Пока сложно сказать, насколько были правдивы слова потерпевших, так как не исследованы все материалы дела. По их версии, из машины была брошена граната, и кто-то их них потерял сознание, а кто-то был оглушен. Все они в последующем были госпитализированы. Что-то они сейчас не помнят, что-то не видели. Но, с их слов, в ту ночь было боестолкновение. В самом этом месте, также согласно их показаниям, было темно, практически ничего не видно. В то, что был бой, мы не верим", - отметил Денисенко. 

Во время допроса прокурор задавал наводящие вопросы, чтобы подтолкнуть полицейских к нужным обвинению ответам, считает Аида Узданова, мать одного из погибших. "Мы хотели, чтобы дело рассматривалось в Дагестане, где они и были похищены все восемь парней. Но наши просьбы и пожелания никак не рассматриваются. У нас есть доказательства, что телефоны парней были в Махачкале той ночью. Я постоянно в те дни писала в мессенджер своему сыну. Эти сообщения кто-то читал, но на мои просьбы откликнуться никто не отвечал. Суд не рассматривал эти вопросы. Для них важно было только получить показания, что они ехали по дороге и были уничтожены ответным огнем", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Уздановой, ее сын Гашим работал с 16 лет. "Он работал вместе с отцом в цеху по производству и сборке офисной мебели. Занимался спортом, играл в бильярд, даже получал грамоты на турнирах. Он был очень ответственным, всегда помогал нам. Мы даже не успели его за это отблагодарить. Видимо, этой стране не нужны работающие, трудолюбивые, справедливые и честные люди", - заявила Аида Узданова.

У другого погибшего, Ислама Магомедова, остались трое несовершеннолетних детей, старшей дочери исполнилось в этом году 12 лет, рассказала его жена Яхсат Магомедова. Он был единственным сыном в семье и помогал родителям, указала она корреспонденту "Кавказского узла". По словам Магомедовой, после смерти мужа она и трое детей остались жить с его родителями.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане.

Примечание:

"Два человека задержаны в Дагестане по делу об инсценировке похищения", "Похищения людей в Чечне приняли системный характер", "Полиция вытеснила с площади в Махачкале активисток "Сердца матери".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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