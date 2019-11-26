Суд отказался возвращать в прокуратуру дело убитых в Чечне дагестанцев

26 ноября 2019, 15:18

Верховный суд Чечни не согласился с адвокатами, которые указали на нарушение в работе следствия, и отказался возвращать прокурору дело восьми жителей Дагестана, объявленных убитыми в перестрелке с силовиками.

"Кавказский узел" информировал, что правозащитники не смогли добиться рассмотрения этого дела в Дагестане. Окончательный отказ в этом был сделан Верховным судом России 19 сентября. В октябре Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на неэффективное расследование дела, нарушение права на жизнь и запрета на пытки.

По версии родных, восемь дагестанцев были похищены в конце сентября - начале октября 2016 года, а затем убиты. Силовики утверждают, что эти люди готовили теракт и были убиты в перестрелке. Родителей и общество пытаются убедить в том, "что молодые люди сами себя похитили, а потом организовали вооруженный рейд в соседнюю республику для совершения нападений и терактов", отметил ранее Андрей Сабинин в интервью "Кавказскому узлу".

Правозащитники заявили Верховному суду Чечни, что следователь не предупредил их о праве на суд присяжных, и на этом основании заявили ходатайство о возвращении дела прокурору. Однако суд не увидел в этом нарушения права на защиту, сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Сергей Денисенко, который представляет интересы потерпевших.

По его словам, на судебном заседании допросили всех потерпевших - четверых силовиков. Они утверждают, что почти ничего не помнят, говорится в сегодняшней публикации "Медиазоны".

На сайтах Верховного суда Чечни и правозащитной организации "Агора" к 15.20 мск 26 ноября не появилось информации об отклонении ходатайства.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане.