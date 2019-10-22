ЕСПЧ принял жалобу родственников убитых в Чечне дагестанцев

22 октября 2019, 11:16

Европейский суд по правам человека зарегистрировал подготовленную правозащитниками жалобу на пытки и убийства по делу убитых дагестанцев в Чечне от имени их родных, сообщила "Правовая инициатива".

Как писал "Кавказский узел", 12 августа Верховный суд России отказался перенести из Чечни в другой регион рассмотрение дела восьми дагестанцев, которые, по версии чеченских силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке. Правозащитники пожаловались в Европейский суд по правам человека на неэффективное расследование данного дела, а в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России поступила апелляция на решение суда о возврате дела в Грозный. 19 сентября Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу на отказ перенести рассмотрение дела убитых дагестанцев из Чечни, сообщил адвокат Андрей Сабинин.

Дело восьми дагестанцев, которые, по версии родных, были похищены в конце сентября - начале октября 2016 года, рассматривает Верховный суд Чечни. Родственники убитых потребовали объединить в одно производство дела о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане. Родные убитых настаивали на рассмотрении дела в Дагестане, сообщил адвокат "Агоры" Андрей Сабинин.

Жалоба, подготовленная проектом "Правовая инициатива" и правозащитной организацией "Агора" от имени родственников убитых дагестанцев, зарегистрирована в Европейском суде по правам человека, сообщило 21 октября со ссылкой на "Правовую инициативу" издание "Кавказ. Реалии". Правозащитники с своем обращении указывают на нарушение статей Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь, запрете на пытки и праве на эффективное средство правовой защиты, отмечает издание.

Проект "Правовая инициатива" сделал репост этой публикации на своей официальной странице в Facebook 21 октября в 22.45 мск, однако информации о регистрации этой жалобы на сайте Европейского суда по правам человека нет, по состоянию на 10.50 мск сегодня.

Уголовные дела о похищении в Дагестане и перестрелке в Чечне "никак не связываются единой логикой ситуации", заявил ранее Андрей Сабинин в интервью "Кавказскому узлу". По его словам, родителей и общество пытаются убедить в том, "что молодые люди сами себя похитили, а потом организовали вооруженный рейд в соседнюю республику для совершения нападений и терактов".