Утверждено решение о возврате дела убитых в Чечне дагестанцев в Грозный

19 сентября 2019, 21:28

Верховный суд России сегодня отклонил апелляционную жалобу на отказ перенести рассмотрение дела убитых дагестанцев из Чечни, сообщил адвокат Андрей Сабинин.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа Верховный суд России отказался перенести из Чечни в другой регион рассмотрение дела восьми дагестанцев, которые, по версии чеченских силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке. Суд в Чечне не сможет объективно расследовать дело, а свидетели побоятся прийти в суд, считают матери посмертно обвиненных. 26 августа стало известно, что правозащитники пожаловались Европейскому суду по правам человека на неэффективное расследование данного дела. В тот же день в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России поступила апелляция на решение суда о возврате дела в Грозный.

Дело восьми дагестанцев начал рассматривать Верховный суд Чечни. Родственники убитых, ранее заявлявшие об их похищении, потребовали объединить в одно производство дела о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане. По словам адвоката "Агоры" Андрея Сабинина, родные убитых настаивали на рассмотрении дела в Дагестане.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России сегодня отклонила апелляционную жалобу на решение Верховного суда России о переносе слушания дела об убийстве дагестанцев в Грозный, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат "Агоры" Андрей Сабинин, который ведет это дело.

"Нам огласили только вводную и резолютивную части постановления, поэтому, какие аргументы использовал суд, мы не знаем. Но я полагаю, что вряд ли они отличались от аргументов на предыдущем заседании, когда наше ходатайство было отклонено в первый раз", - сказал Сабинин.

Он подчеркнул, что, вероятно, не будет больше подавать жалоб. "Мы можем подать кассационную жалобу, но поскольку она пойдет в ту же организацию, то, я думаю, что это бесполезно", - заявил адвокат.

Ранее в интервью "Кавказскому узлу" Андрей Сабинин заявил, что уголовные дела о похищении в Дагестане и перестрелке в Чечне "никак не связываются единой логикой ситуации". "Фактически родителям и общественности предлагается поверить, что молодые люди сами себя похитили, а потом организовали вооруженный рейд в соседнюю республику для совершения нападений и терактов", - сказал адвокат.

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