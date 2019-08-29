Защита оспорила перенос суда по делу убитых дагестанцев

29 августа 2019, 12:01

Заседание по апелляционной жалобе, оспорившей отказ перенести рассмотрение дела убитых дагестанцев из Чечни, назначено на 19 сентября, сообщили в суде. Суд изменяет территориальную подсудность дела по схожим делам, заявил адвокат Андрей Сабинин.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа Верховный суд России отказался перенести из Чечни в другой регион рассмотрение дела восьми дагестанцев, которые, по версии чеченских силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке. Суд в Чечне не сможет объективно расследовать дело, а свидетели побоятся прийти в суд, считают матери посмертно обвиненных. 26 августа стало известно, что правозащитники пожаловались Европейскому суду по правам человека на неэффективное расследование данного дела.

Дело восьми дагестанцев начал рассматривать Верховный суд Чечни. Родственники убитых, ранее заявлявшие об их похищении, потребовали объединить в одно производство дела о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане. По словам адвоката "Агоры" Андрея Сабинина, родные убитых настаивали на рассмотрении дела в Дагестане.

Апелляция на решение суда о возврате дела убитых в Чечне дагестанцев в Грозный поступила в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России 26 августа, говорится в карточке данного дела, размещенного на сайте Верховного суда России. Заседание назначено на 19 сентября в 14.00 мск.

«Поедем убеждать», - прокомментировал сегодня назначение даты заседания один из адвокатов по данному делу Андрей Сабинин в своем Telegram-канале «Сабинин на Кавказе».

Уголовные дела о похищении в Дагестане и перестрелке в Чечне "никак не связываются единой логикой ситуации", рассказал Андрей Сабинин в интервью "Кавказскому узлу". "Фактически родителям и общественности предлагается поверить, что молодые люди сами себя похитили, а потом организовали вооруженный рейд в соседнюю республику для совершения нападений и терактов", - сказал адвокат.

По его словам, Верховный суд России изменяет территориальную подсудность по делам, где на свидетелей может быть оказано давление в родном регионе.

«Ходатайство об изменении подсудности уголовного дела в отношении экс-министра образования Дагестана Шахабаса Шахова подал заместитель Генпрокурора, считая, что (может) быть оказано давление на свидетелей, проживающих в Каспийске и Махачкале. Верховный суд России подержал ходатайство гособвинителя: дело Шахова будет рассмотрено в Лефортовском районном суде Москвы. Как видно, в данном случае проблем со свидетелями и их местом проживания не возникло», - написал Сабинин.

Бывший глава Минобразования Дагестана Шахабас Шахов в начале февраля 2018 года был арестован по делу о растрате при строительстве школы. По делу также проходят трое обвиняемых, в том числе дочь министра. 27 августа Верховный суд России постановил направить дело Шаховав Лефортовский суд Москвы.

Напомним, что Гашим Узданов, Пахрудин Махаев, Ислам Магомедов и Шамиль Джамалутдинов пропали 28 сентября 2016 года по дороге из Каспийска в Махачкалу. По словам матерей пропавших, они провели биллинг телефонов и у них есть сведения, что в ночь исчезновения молодые люди находились в Махачкале, где расположен Центр по противодействию экстремизму при МВД Дагестана. 4 октября того же года в Хасавюрте пропали Гусейн Гусейнов, Клыч Клычев, Шамиль Джамалутдинов и Камиль Джамалудинов. Они были похищены одновременно со станции техобслуживания на улице Махачкалинское шоссе.

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