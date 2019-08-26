Европейский суд по правам человека. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

26 августа 2019, 14:18

Жалоба по делу убитых в Чечне дагестанцев направлена в ЕСПЧ

Правозащитники пожаловались Европейскому суду по правам человека на неэффективное расследование дела восьми пропавших в Дагестане молодых людей, объявленных убитыми в перестрелке в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа Верховный суд России отказался перенести из Чечни в другой регион рассмотрение дела восьми дагестанцев, которые, по версии чеченских силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке. Суд в Чечне не сможет объективно расследовать дело, озвучили свои опасения матери посмертно обвиненных. Свидетели побоятся прийти в суд, предположили они.

Дело восьми дагестанцев начал рассматривать Верховный суд Чечни. Родственники убитых, ранее заявлявшие об их похищении в Дагестане, настаивали на рассмотрении дела в родной республике.

Правозащитные организации "Международная Агора" и "Правовая инициатива" направили в Европейский суд по правам человека жалобу о нарушении права на жизнь, запрещение пыток и на эффективное средство правовой защиты по делу восьми пропавших в Дагестане молодых людей, сообщило сегодня РБК.

Согласно тексту жалобы, следствие не удовлетворило ряд требований защиты, в частности требования запросить биллинг абонентских номеров молодых людей и предоставить все записи с камер наружного наблюдения. Кроме того, по данным правозащитников, адвокаты требовали предоставить им доступ к материалам дела, но в этом им было отказано, а суд жалобу на этот отказ оставил без удовлетворения, пишет издание.

Скриншот сообщения Андрея Сабинина в Telegram.Адвокат Андрей Сабинин подтвердил сегодня эту информацию. "Интересы заявителей в Страсбурге от "Агоры" представляю я, Сабинин", - написал он в своем Telegram-канале.

Уголовные дела о похищении в Дагестане и перестрелке в Чечне "никак не связываются единой логикой ситуации", рассказал Андрей Сабинин в интервью "Кавказскому узлу". "Фактически родителям и общественности предлагается поверить, что молодые люди сами себя похитили, а потом организовали вооруженный рейд в соседнюю республику для совершения нападений и терактов", - сказал адвокат.

Напомним, что Гашим Узданов, Пахрудин Махаев, Ислам Магомедов и Шамиль Джамалутдинов пропали 28 сентября 2016 года по дороге из Каспийска в Махачкалу. По словам матерей пропавших, они провели биллинг телефонов и у них есть сведения, что в ночь исчезновения молодые люди находились в Махачкале, где расположен Центр по противодействию экстремизму при МВД Дагестана. 4 октября того же года в Хасавюрте пропали Гусейн Гусейнов, Клыч Клычев, Шамиль Джамалутдинов и Камиль Джамалудинов. Они были похищены одновременно со станции техобслуживания на улице Махачкалинское шоссе.

Примечание:

"Матери убитых в Чечне дагестанцев заявили о свидетелях их похищения", "Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях", "Прокуратура Чечни заявила о нарушениях в уголовном деле о нападении на силовиков".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 августа 2019, 21:39

26 августа 2019, 20:39

26 августа 2019, 20:19

26 августа 2019, 19:49

26 августа 2019, 19:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи