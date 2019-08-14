Перенос суда в Грозный привел к трудностям для матерей убитых дагестанцев

14 августа 2019, 15:37

Решение об обжаловании отказа перенести из Чечни суд по делу дагестанцев, которые, по версии силовиков, были убиты в перестрелке, еще не принято, сообщил адвокат. Матери посмертно обвиненных жителей Дагестана опасаются, что свидетели побоятся приехать в чеченский суд.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа Верховный суд России отказался переносить в другой регион рассмотрение дела восьми дагестанцев, которые, по версии чеченских силовиков, были убиты в перестрелке. Суд в Чечне не сможет объективно расследовать это дело, заявили 13 августа матери посмертно обвиненных.

Дело восьми дагестанцев, которые, по версии силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке, начал рассматривать Верховный суд Чечни. Родственники убитых, ранее заявлявшие об их похищении, потребовали объединить в одно производство дела о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане. По словам адвоката "Агоры" Андрея Сабинина, родные убитых настаивали на рассмотрении дела в Дагестане.

Защита по делу убитых в Чечне дагестанцев не получила мотивировочную часть решения Верховного суда России об отказе перенести рассмотрение процесса из Чечни, сообщил адвокат Сергей Денисенко, сотрудничающий с правозащитными организациями «Зона права» и «Агора». По словам адвоката, прежде чем обжаловать данное решение, «нужно получить его на руки, чтобы увидеть, как мотивировал его Верховный суд». «У нас есть на это 10 дней, до 22 августа», - отметил корреспонденту «Кавказского узла» Денисенко.

По его словам, начало судебных заседаний по существу дела также зависит от того, будет ли обжаловано решение суда о территориальной подсудности. "Если подаём жалобу, то дело останется в Верховном суде (России) до решения вышестоящей инстанции. Поэтому дата начала суда по существу оттягивается", - пояснил он.

Объединить в одно дело разные дела, "где одни и те же лица в одном случае обвиняемые, в другом — потерпевшие, в принципе невозможно", сказал Денисенко. Адвокат также отметил, что дело ещё не рассматривалось по существу, поэтому рассмотрение "начнется с нуля".

"Ни один суд не рассматривал дело по существу, не было судебного разбирательства. Была стадия подготовки к судебному заседанию. Если бы дело уже начали рассматривать по существу, то вопрос о подсудности больше не может подниматься. Так сказано в законе", - подчеркнул адвокат.

Денисенко также указал, что остаются трудности для участия, прежде всего, родственников и свидетелей со стороны защиты в суде Чечни. "Потому что они живут в Каспийске, и им придется ездить в Грозный на заседания, что не очень легко для них. Поэтому и было заявлено ходатайство о переносе рассмотрения дела", - сказал Денисенко.

Жители Дагестана Гашим Узданов, Пахрудин Махаев, Ислам Магомедов пропали 28 сентября 2016 года по дороге из Каспийска в Махачкалу. По словам матерей пропавших, они провели биллинг телефонов и у них есть сведения, что в ночь пропажи молодые люди находились в Махачкале, где расположен Центр по противодействию экстремизму при МВД Дагестана. 4 октября того же года в Хасавюрте пропали Гусейн Гусейнов, Клыч Клычев, Шамиль Джамалутдинов и Камиль Джамалудинов. Они были похищены одновременно со станции техобслуживания на улице Махачкалинское шоссе. Матери рассказали о дне исчезновения своих сыновей.

Матери убитых дагестанцев считают, что свидетели побоятся приехать в чеченский суд

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" матери четырех убитых дагестанцев подтвердили, что поедут в Чечню на судебные заседания.

"На суд в Чечне я поеду. Хоть и мне нелегко будет. А свидетели побоятся туда поехать", - сказала мать Камиля Джамалудинова Аминат.

Мать Пахрудина Махаева также отметила, что "другого выхода не остается". "Мы готовы ездить в Чечню на судебный процесс. Что касается свидетелей, которые могут подтвердить невиновность наших сыновей, то я не знаю, решатся ли они поехать в Чечню и давать там показания", - сообщила Бурлият Махаева.

"Мы поедем (на суд в Чечню). Со свидетелями будет сложнее. Хотя они понимали, в рамках какого дела они дают показания и что им надо будет в суде это говорить", - сказала Сапиат, мать погибшего Ислама Магомедова.

Мать Шамиля Джамалутдинова Мадина пожаловалась, что ездить в Чечню на каждое заседание "не очень-то легко". "Но ради наших детей мы будем ездить. А свидетели скорее побоятся туда поехать", - уверена Мадина Джамалутдинова.

Согласно "Яндекс-Картам", расстояние от Каспийска, где живут свидетели защиты, до Грозного, где расположен суд, составляет около 194 километров. Расстояние от Хасавюрта, где живут матери подсудимых, до Грозного - 83 километра.

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