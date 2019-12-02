Махачкалинец рассказал о пытках после задержания

02 декабря 2019, 12:32

Житель Махачкалы Джабраил Ибнухажиров, задержанный вместе с водителем по пути домой, помещен под стражу по обвинению в хранении оружия. На допросе он заявил, что его пытали током. Оружие махачкалинцу подбросили, убеждены его родственники и защита.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября родственники махачкалинцев Джабраила Ибнухажирова (также упоминался как Ибнухажаров) и Магомедгаджи Магомедова собрались у здания прокуратуры Дагестана и перекрыли улицу в знак протеста. Силовики во время обыска подкинули Ибнухажирову и Магомедову оружие и пытали их, заявили участники акции.

Родственники решили перекрыть улицу в Махачкале, так как считают уголовное преследование Ибнухажирова необоснованным, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" родственница Ибнухажирова Джамиля. Кроме того, по ее данным, Джабраила после задержания пытали током.

По ее словам, 27 ноября Джабраил Ибнухажиров возвращался из Волгограда, за рулем был Магомедгаджи Магомедов. Ибнухажиров позвонил брату и сказал, что подъезжает к Махачкале. Во время разговора он сообщил, что их останавливают силовики, после этого связь прервалась, рассказала Джамиля.

После этого родственники начали искать Джабраила и нашли его лишь вечером 28 ноября в отделе силовой структуры в Кировском районе Махачкалы. В тот же вечер, по словам Джамили, родственникам Ибнухажирова позвонила племянница, которая присматривала за детьми Джабраила, и сообщила, что дом Ибнухажирова окружили силовики. "Племянница просила не заходить без хозяев, но они поломали двери и зашли", - сообщила Джамиля.

После того, как родственники Ибнухажирова перекрыли улицу, им стало известно, что меру пресечения в отношении него Кировский райсуд определит 30 ноября, рассказала женщина. Она уточнила, что после акции протеста силовики задержали участвовавших в ней пятерых родственниц Ибнухажирова и его пожилого дядю.

"Мы вернулись назад. Где-то до полдвенадцатого (29 ноября) их там держали. Одна вообще с грудным ребенком", - рассказала женщина, пояснив, что задержанные родственники Джабраила Ибнухажирова провели в отделе силовой структуры больше четырех часов.

Суд арестовал Ибнухажирова на месяц

30 ноября Кировский райсуд Махачкалы постановил заключить Джабраила Ибнухажирова под стражу на месяц, по 28 декабря. Мужчина обвиняется в хранении и перевозке оружия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ибнухажирова Абдулбари Рамазанов.

Адвокат подтвердил наличие следов пыток на теле подзащитного, но отметил, что медосвидетельствование задержанного не было проведено из-за выходных дней. "Я видел его сам, и следы пыток видел на теле", - пояснил Рамазанов.

Согласно версии Ибнухажирова, он был увезен неизвестными сотрудниками силовых структур без опознавательных знаков, рассказал адвокат. После похищения Ибнухажиров и его водитель были привезены в частный дом, где, со слов Ибнухажирова, к нему применялись пытки.

"27 ноября их похитили, а задержали официально 28-го", - пояснил адвокат. Согласно материалам дела, Ибнухажирова задержали 28 ноября на улице Казбекова с оружием. "Из постановления о возбуждении уголовного дела [следует, что] в ходе личного досмотра у него был обнаружен пистолет", - сказал Рамазанов.

В отношении Ибнухажирова и Магомедова возбуждены два уголовных дела по ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение оружия), пояснил адвокат.

Задержанный сообщил на допросе о пытках

По словам Рамазанова, с ним заключили соглашение о защите Ибнухажирова и Магомедова, и задержанных он впервые увидел во время допроса. При этом в кабинете также присутствовали силовики в гражданской одежде и в масках. Позднее Магомедгаджи Магомедов отказался от услуг Рамазанова. На вопрос адвоката, отказывается ли он от услуг защитника из-за страха перед сотрудниками в гражданской одежде, задержанный ответил, что нет, рассказал Рамазанов. По его словам, Магомедов сообщил ему о том, что признался в хранении оружия, объяснив, что "надо дать такие показания".

После того, как Магомедов отказался от услуг Рамазанова, к нему был вызван адвокат по назначению, уточнил Абдулбари Рамазанов.

В свою очередь Джабраил Ибнухажиров сообщил дознавателю в присутствии Рамазанова и сотрудников в масках, что к нему применялись пытки. Подозрения в хранении оружия Ибнухажиров отверг, заявив, что не имеет к этому оружию никакого отношения, а давать дальнейшие показания отказался, сославшись на состояние здоровья, рассказал адвокат.

Абдулбари Рамазанов на допросе заявил ходатайство о проведении судмедэкспертизы после жалобы задержанного на пытки электротоком, но дознаватель ходатайство не удовлетворил, сославшись на выходные дни, рассказал адвокат, уточнив, что на телесные повреждения на теле Ибнухажирова обратили внимание и сотрудники изолятора, куда был помещен задержанный.

Ибнухажиров связал преследование с конкурентами по бизнесу

Рамазанов подтвердил сведения родственников Ибнухажирова о том, что вечером 28 ноября в его доме был проведен обыск. Защита располагает видеозаписью, на кадрах которой видно, что люди в камуфляжной одежде заносят объемные пакеты на чердак дома задержанного, рассказал адвокат, предположив, что в этих пакетах было оружие, найденное позднее при обыске.

Сам Ибнухажиров рассказал адвокату, что в частный дом, где его пытали, принесли оружие, а его заставляли трогать это оружие. "К рукам его прикладывали, чтобы оставить отпечатки пальцев", - пояснил адвокат.

Адвокат и его подзащитный предполагают, что дело Ибнухажирова носит заказной характер и может быть связано с бизнес-конкуренцией, так как Джабраил Ибнухажиров является собственником каменного карьера в поселке Талги. По данным родственницы Ибнухажирова, у него был заключён контракт на поставку камня для строительства военно-морской базы в Каспийске.

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