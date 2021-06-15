Резонанс вокруг дела Гаджиева повысил популярность статей журналиста

15 июня 2021, 00:39

Многие дагестанцы узнали об обозревателе газеты "Черновик" Абдулмумине Гаджиеве после его ареста, сейчас в соцсетях наблюдается повышенный интерес к его статьям и заметкам из следственного изолятора, рассказал коллега журналиста Магомед Магомедов. Спустя два года после ареста Гаджиева люди продолжают верить в его невиновность и морально поддерживают семью журналиста, отметила супруга Дана Сакиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева регулярно выходят на пикеты в Махачкале с требованием освободить журналиста. 14 июня участники трех одиночных пикетов в Махачкале потребовали освободить Гаджиева, указав, что его арест длится уже два года.

Абдулмумин Гаджиев был задержан по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники - глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев - собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. 3 июня на заседании суда по делу Гаджиева, Тамбиева и Ризванова допрошенный свидетель обвинения дал показания в пользу Гаджиева, положительно охарактеризовав журналиста и его публикации.

На месте их проведения трех одиночных пикетов присутствовали сотрудники средств массовой информации и родственники Гаджиева, которые пришли на посмотреть на акцию, сказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов.

Он рассказал, что первую акцию с требованием свободы для Гаджиева провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, инициатором второго одиночного пикета выступил учредитель "Черновика" Магди Камалов, который потребовал "прекратить аресты без доказательств". Третий одиночный пикет с требованием свободы для политзаключенных провел сам Юсупов.

Водители автомобилей, проезжавших мимо пикетчиков, сигналили им в знак поддержки, а прохожие интересовались причиной проведения акций, рассказа Юсупов.

Уголовное дело Гаджиева после ареста

Позиция редакции в отношении уголовного преследования Гаджиева не изменилась: коллеги журналиста уверены в его невиновности и считают уголовное дело против него сфабрикованным, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

За два года произошла "эволюция общественного мнения" как в отношении Гаджиева как личности, так и в отношении обвинения против него, отметил он. На данный момент о Гаджиеве и о факте его несправедливого уголовного преследования знают не только в Дагестане, но и на федеральном уровне, а также за рубежом, отметил Магомедов. Это стало возможным благодаря широкому освещению событий вокруг уголовного дела Гаджиева федеральными журналистами, а также международными информационными агентствами, пояснил он.

Факт уголовного преследования Гаджиева упоминается в докладах международных журналистских сообществ, отметил Магомедов. Первоначально информация о задержании и уголовном деле Абдулмумина Гаджиева воспринималась остро, отметил он. "Сейчас она (эта информация стала привычной в общем потоке подобных случаев (преследования журналистов)", - отметил Магомедов.

Большинство дагестанцев узнали о Гаджиеве и его творчестве только после того, как он был задержан, рассказал журналист. Наблюдается повышенный интерес общества к его статьям и заметкам из следственного изолятора, которые появлялись на страницах "Черновика" и на аккаунтах самого Гаджиева в социальных сетях, рассказал Магомедов. По реакциям в социальных сетях видно, что ситуацией вокруг дела Гаджиева интересуются люди вне зависимости от религиозной и социальной принадлежности, отметил он. "Аудитория увеличилась. Людей, которые знают , кто такой Гаджиев и знают о его уголовном деле, намного больше, чем два года назад. О его судьбе знают очень много людей как среди профессионального сообщества, так и среди простых людей", - сказал Магомедов.

Арест Гаджиева и Тамбиева изменил жизнь их семей

Арест Гаджиева, произошедший два года назад, сильно изменил жизнь семьи, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Дана Сакиева. Семья уже два года учится жить без отца, который содержал и воспитывал детей, отметила она.

"Жизнь основательно поменялась, но, тем не менее, она продолжается и у него [Гаджиева] и у нас. Я и дети пытаемся максимально адаптироваться к жизни без мужа и без папы", - отметила Сакиева.

Общество в социальных сетях с самого начала уголовного преследования Гаджиева не поверило в его виновность, указала она. Пользователи социальных сетей высказываются не только в поддержку самого журналиста, но и пытаются морально поддержать его семью, отметила Сакиева. "Куда бы дети не пришли, их спрашивают, не дети ли они Абдулмумина Гаджиева", - пояснила она. По словам супруга журналиста, положительное мнение, исходящее от общества, и вера людей в невиновность Гаджиева является для семьи журналиста большой моральной поддержкой.

Жена Кемала Тамбиева Лаура Курджиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что арест ее супруга кардинально поменял жизнь их семьи. В течении двух лет семья учится жить без мужа и отца, сказала она.

Ранее вся ответственность за семью и ее финансовое обеспечение лежали на Кемале Тамбиеве, после его ареста содержанием семьи и воспитанием детей целиком зависит от нее, сказала Курджиева.

Два года назад жители Карачаево-Черкесии знали о преследовании Тамбиева и выдвинутого против него обвинения, однако по истечении непродолжительного времени общество забыло об этом, пояснила Курджиева. Отчасти это связано с тем, что Тамбиев фактически проживал в Москве и не был медийной личностью, несмотря на участие в многочисленных форумах, отметила она.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".