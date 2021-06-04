Свидетель обвинения дал показания в пользу Гаджиева

04 июня 2021, 02:03

Допрошенный в Южном окружном военном суде свидетель обвинения положительно охарактеризовал обвиняемого по делу о финансировании терроризма журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и его публикации, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест обвиняемым до 28 июля. Родные Тамбиева и Гаджиева пожаловались на отсутствие свиданий. На заседании суда 20 мая свидетель обвинения заявил, что генеральный директор фонда "Ансар" Исраил Ахмеднабиев занимался финансированием терроризма, а Гаджиева он привлек для того, чтобы тот освещал благотворительную деятельность фонда. Все подсудимые были осведомлены о помощи Ахмеднабиева боевикам, сказал он.

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев) и журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

На заседании Юного окружного суда 3 июня был допрошен один свидетель обвинения, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева.

Свидетель рассказал о функционировании религиозной школы [школы хафизов], которой руководил Ахмеднабиев, сказала она. "Впечатление сложилось такое, что он свидетель защиты, а не обвинения", - отметила Курджиева. По ее словам, свидетель обвинения сообщил общую информацию, которая и так всем известна, рассказала супруга Тамбиева.

Суд планировал опросить двух свидетелей обвинения, однако после допроса первого был объявлен перерыв, а после него сообщили о переносе судебного заседания на 10 июня, сказала она.

Курджиева также рассказала, что суд отказался признать незаконными действия силовиков при задержании Тамбиева, мотивировав это тем, что они действовали согласно сложившейся ситуации и обоснованно применили силовые методы.

Супруга Тамбиева сказала, что живёт сейчас с родителями и воспитывает двоих детей. Она отметила, что ощущает общественную поддержку в социальных сетях, а также среди друзей, коллег и родственников. По словам Курджиевой, есть и те, кто перестал общаться и поддерживать связь с ней после обвинений, предъявленных Кемалю Тамбиеву.

При допросе свидетель обвинения положительно охарактеризовал Гаджиева и его публикации, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Анна Сердюкова. Она сказала, что Гаджиев, Ризванов и Тамбиев присутствовали в зале суда и задавали вопросы свидетелю обвинения. Самое активное участие в этом принимал Абубакар Ризванов, отметила она. Вопросы, задаваемые Ризвановым в ходе судебных заседаний, его подробные пояснения религиозной терминологии и деталей, указанных в деле, в определенной степени помогают защите, отметила Сердюкова.

Среди свидетелей обвинения есть и засекреченные, сообщила она. Со стороны защиты свидетелей не заявлено, сказала адвокат.

Другой защитник Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов находился в этот день в Махачкалинском военном гарнизонном суде, где другой свидетель обвинения по делу Гаджиева давал свои показания по видеосвязи. До начала допроса по видеосвязи судья установила личность свидетеля обвинения, после чего судьи Южного окружного военного суда начали его допрашивать, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Шабанов.

Алгоритм допроса изменится с началом допроса засекреченных свидетелей обвинения, сказал он. При допросе засекреченных свидетелей личность свидетеля и его данные узнают только судьи, и присутствовать на них никому нельзя, отметил он. При допросе такого свидетеля по видеоконференцсвязи камера бывает направлена в потолок, и судья будет слышать голос свидетеля не видя его. В результате любой человек, не являясь свидетелем обвинения, может прийти и дать показания, нужные следствию, или зачитать их с бумаги, отметил Шабанов.

Свидетели ссылаются на секретные источники или не называют их, прикрываясь оперативно добытой информацией - это распространенная практика не только по делам о терроризме, но и по другим уголовным делам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Правозащитного центра "Мемориал"* в Махачкале Шамиль Магомедов. Такого рода доказательства в делах по терроризму встречаются чаще, чем в остальных, отметил он.

У всех засекреченных свидетелей бывают одинаковые показания, чаще они лишены конкретики, отметил Магомедов. "Свидетель должен указать источники полученных данных, однако оперативные сотрудники, выступая в качестве свидетелей обвинения, ссылаются на наличие оперативной информации, которую они не могут раскрыть. Защита ходатайствует о раскрытии источников получения оперативных данных, но, исходя из практики, суд никогда не удовлетворяет такого рода ходатайства, отметил Магомедов.

Напомним, коллеги и друзья журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в Махачкале пикеты в его поддержку. 31 мая журналисты провели три одиночных пикета в центре Махачкалы, осудив практику бездоказательных арестов и назвав преследование журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева частью кампании по давлению на редакционную политику независимого издания.

"Кавказский узел" также писал, что коллеги Гаджиева обратились к врио главы Дагестана Сергею Меликову и в прокуратуру с просьбой помочь с возвращением оргтехники в редакцию "Черновика". Следователи проигнорировали просьбу вернуть редакции изъятую при обыске оргтехнику, и это создало трудности в работе издания, пояснили они в обращении.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".