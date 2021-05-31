Участники акции в поддержку Гаджиева связали его дело с давлением на "Черновик"

31 мая 2021, 21:24

Дагестанские журналисты провели три одиночных пикета в центре Махачкалы, осудив практику бездоказательных арестов и назвав преследование журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева частью кампании по давлению на редакционную политику независимого издания.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в Махачкале пикеты в его поддержку. Акция 24 мая, по их словам, привлекла внимание горожан и туристов.

Абдулмумин Гаджиев был задержан по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники - глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев - собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Суд продлил арест обвиняемых до 28 июля. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Сегодня в поддержку Абдулмумина Гаджиева три одиночных пикета на пересечении проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева в Махачкале провели учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Первым на пикет с требованием свободы для Гаджиева вышел Магомед Магомедов. Затем на пикете требование прекратить бездоказательных аресты заявил Магди Камалов. Идрис Юсупов на своем пикете озвучил требование свободы для политзаключенных. На месте проведения одиночных пикетов помимо самих участников акции также присутствовали представители СМИ и родственники Абдулмумина Гаджиева.

Реакция прохожих на одиночный пикет была, как и на прошлой неделе, на высоком уровне, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магди Камалов. Среди интересующихся причинами проведения акции было много туристов, отметил он. Камалов рассказал, что водители проезжающих мимо автомобилей сигналили, выражая свою поддержку. По словам Камалова, он вышел с плакатом "Прекратить аресты без доказательств", так как считает это требование фундаментальным и основным. "Это основа Уголовного кодекса. Это основа законов Российской Федерации", - заявил Камалов.

Магомед Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что по обыкновению вышел с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева, так как редакция еженедельника до сих пор уверена в невиновности своего коллеги, а дело против него коллектив "Черновика" считает сфабрикованным и призванным оказать давление на редакционную политику независимого издания.

Ранее сообщалось, что 28 мая коллеги Гаджиева призвали главу Дагестана Сергея Меликова помочь с возвращением оргтехники. Следователи проигнорировали просьбу вернуть редакции "Черновика" изъятую при обыске оргтехнику, и это создало трудности в работе издания, пояснили они свое обращение.

Требование свободы политзаключенным является актуальным в реалиях России, отметил корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов, комментируя свой пикет. По его словам, актуальность данного требования подтверждается и реакцией со стороны прохожих. "Реакция людей именно на мой плакат была более активной, чем даже в прошлый раз. В основном молодежь обращала внимание на этот пикет", - отметил Юсупов.

Требование о прекращении преследования людей по политическим мотивам находит отклик среди населения, так как в России, по мнению журналиста, много политически мотивированных преследований. Юсупов отметил, что сегодня на месте проведения одиночного пикета также увеличилось количество прохожих, и усилился поток автотранспорта именно через этот участок дороги.

Для привлечения внимания к делу Гаджиева нужны усилия коллег на региональном и федеральном уровнях, считают спецкор "Новой газеты" Илья Азар и псковская журналистка Светлана Прокопьева. Как заявил корреспонденту "Кавказского узла" Азар, московские коллеги готовы поддержать дагестанских активистов для привлечения внимания к делу Абдулмумина Гаджиева. Правозащитная энергия аккумулируется в основном в столицах - Москве и Петербурге, указала, в свою очередь Светлана Прокопьева. Отметим, что еще в январе 2020 года российские журналисты распространили совместное обращение в поддержку Абдулмумина Гаджиева, в котором назвали выдвинутые против него обвинения надуманными и указали на опасность, которой подвергаются журналисты на Северном Кавказе.

Заседание по уголовному делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, которое должно было состояться 27 мая в Ростовском окружном военном суде, перенесли на 3 июня, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жена Кемала Тамбиева Лаура Курджиева. Она сказала, что до сих пор не запросила у суда возможности встретиться со своим мужем, так как в СИЗО всё ещё действуют ограничительные меры, из-за которых свидания не разрешены. Лаура Курджиева также отметила, что намерена посетить следующее судебное заседание.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".