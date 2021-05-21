Силовик дал показания против Абдулмумина Гаджиева

21 мая 2021, 02:03

Генеральный директор фонда "Ансар" Исраил Ахмеднабиев занимался финансированием терроризма, а журналиста Абдулмумина Гаджиева он привлек для того, чтобы тот освещал благотворительную деятельность фонда, сообщил свидетель обвинения. Все подсудимые были осведомлены о помощь Ахмеднабиева боевикам, заявил он. Свидетель отказался назвать свои источники, отметил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест обвиняемым до 28 июля. Родные Тамбиева и Гаджиева пожаловались на отсутствие свиданий. На заседании сууда 29 апреля госообвинитель огласил список материалов с сайта "Черновика". Они не содержат признаков терроризма или экстремизма, заявил в суде журналист издания Абдулмумин Гаджиев. Материалы следствия не доказывают вину подсудимых, заявили обвиняемые Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев.

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев) и журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону 20 мая продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева. Родственников и кого-либо из группы поддержки подсудимых на заседании не было, а единственными посетителями стали трое студентов-практикантов одного из ростовских юридических институтов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Заседание началось с опозданием на час и 40 минут в связи с поздней доставкой подсудимых из СИЗО. По видеосвязи с гарнизонным военным судом в Махачкале был допрошен первый свидетель обвинения - оперуполномоченный по особо важным делам уголовного розыска МВД Дагестана Салман Ибрагимов. Он сказал, что узнал о подсудимых «в ходе оперативной работы». Сами подсудимые сказали, что не знают свидетеля.

«Еще в 2017 году мы совместно с сотрудниками управления ФСБ начали проводить комплекс мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в финансировании терроризма», - сказал Ибрагимов.

«Нами был установлен гражданин (Исраил) Ахмеднабиев, который с другими лицами организовал благотворительный фонд... для сбора денежных средств. Тратили они их по своему усмотрению, в том числе часть - на финансирование терроризма, часть (для поддержания видимости) — на благотворительность» - заявил в суде оперативник.

По словам Ибрагимова, "официально был создан благотворительный фонд «Ансар»», заместителем председателя в котором был Абубакар Ризванов, а Кемал Тамбиев был одним из руководителей фонда «Амана»". Собранные деньги обналичивались и передавались террористическим организациям в Сирии через другой благотворительный фонд, а «общее руководство ими (фондами) осуществлял Ахмеднабиев, известный как Абу Умар Саситлинский», сказал он. Все подсудимые, по утверждению оперативника, «были осведомлены о деятельности Ахмеднабиева».

Ибрагимов также заявил, что Ахмеднабиев «привлек Абдулмумина Гаджиева в качестве информационного обеспечения своей деятельности, так как тот являлся корреспондентом «Черновика», чтобы создать образ деятеля, который занимается исключительно благотворительностью, хотя все было наоборот».

Силовик сказал, что о встречах Ахмеднабиева и Гаджиева ему стало известно «в ходе работы», встречи были «минимум два раза — в самой газете «Черновик» и еще одна - для интервью». в преступную группу. Ахмеднабиев выбрал Гаджиева для привлечения внимания к своей деятельности, считает Ибрагимов. На вопросы защиты подсудимых о том, когда именно выходили интервью, на какую тему, кто был их инициатором, в каких публикациях упоминался Ахмеднабиев и имел ли Гаджиев какое-то отношение к трем названным им фондам, свидетель ответил «не помню».

Ибрагимов пояснил, что не был очевидцем встреч кого-либо из подсудимых с Ахмеднабиевым, а о причастности подсудимых к финансированию терроризма узнал «в ходе проведенной работы, в том числе опроса засекреченных лиц». Сами действия по финансированию терроризма, по словам силовика, происходили в 2012-2014 годах, «поэтому провести технические мероприятия по их фиксации не было возможности».

Подсудимые вели себя спокойно и улыбались после некоторых ответов свидетеля, делая заметки в своих бумагах, а также задавали ему вопросы.

Следующее заседание суда намечено на 10.00 мск 27 мая. На нем планируется продолжить допрос свидетелей.

Свидетель дал показания в пользу обвинения, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов. «Свидетель сказал, что у него имеется оперативная информация. Но... назвать источники отказался и сказал, что Абдулмумин Гаджиев якобы «выполнял роль информационной поддержки» благотворительного фонда «Ансар», «заведомо зная, что Ахмеднабиев занимается через этот фонд не только благотворительной деятельностью, но и финансированием терроризма». Шабанов уточнил, что на предварительном следствии Ибрагимов давал те же самые показания.

Напомним, коллеги и друзья журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в Махачкале пикеты в его поддержку. 17 мая заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов на пикете потребовал освободить Гаджиева. Проходившие мимо люди интересовались судьбой Гаджиева, а водители поддерживали акцию сигналами, рассказал пикетчик.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".