Журналист Абдулмумин Гаджиев раскритиковал доказательства следствия

29 апреля 2021, 21:30

Госообвинитель огласил список материалов с сайта "Черновика", которые не содержат признаков терроризма или экстремизма, заявил в суде журналист издания Абдулмумина Гаджиев, обвиняемый по делу о финансировании терроризма и участии в экстремистской и террористических организациях. Материалы следствия не доказывают вину подсудимых, заявили обвиняемые Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест обвиняемым до 28 июня. Родные Тамбиева и Гаджиева пожаловались на отсутствие свиданий.

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев) и журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева. Родственников и кого-либо из группы поддержки подсудимых на заседании не было, единственными посетителями стали двое студентов-практикантов одного из ростовских юридических институтов, передал корреспондент «Кавказского узла».

Гособвинитель сегодня огласил ряд письменных доказательств - протоколов осмотра предметов. Он сообщил, что в апреле 2020 года следователь изучил статью в «Википедии» об «Исламском государстве»* и приложил содержание статьи на 14 листах к материалам дела. В том же месяце следователь изучил официальный сайт газеты «Черновик», распечатав на 120 листах и приобщив к делу более 20 статей Абдулмумина Гаджиева с 2013 по 2019 год. «Суть документа - перечень статей в еженедельнике» - сказал прокурор.

Кроме этого, были оглашены протоколы осмотра сайта благотворительного фонда «Ансар». В них указано, что среди трех учредителей фонда значится Абубакар Ризванов, а генеральным директором являлся Исраил Ахмеднабиев. На момент осмотра в апреле 2020 года фонд имел статус ликвидированного, отметил гособвинитель. Осмотрен был также сайт зарегистрированного в 2012 году в Москве фонда «Амана». На странице фонда «Амана» «ВКонтакте» была «скрыта информация об администраторах группы», а в комментариях пользователь «Кемаль Тамбиев [...] консультировал о способах перевода на счета фонда», заявил прокурор.

По его словам, следователем была также осмотрена страница «ВКонтакте» Исраила Ахмеднабиева и страница благотворительной мусульманской организации «Живое сердце», которую ассоциируют с Ахмеднабиевым. На странице организации «содержатся сведения по строительству колодцев на африканском континенте, оказанию помощи республике Нигер, а также о продаже книги Ахмеднабиева «Секрет успеха», зачитал прокурор.

Последними оглашенными документами стали протокол осмотра страницы в Facebook "Строительство мечети «Ахлю Сунна» в Хасавюрте" об оказании финансовой помощи на строительство мечети. После этого гособвинитель объявил о завершении представления письменных доказательств.

Cами подсудимые активно участвовали в процессе и следили за происходящим, делая заметки в своих бумагах.

Абдулмумин Гаджиев заявил, что ему непонятно, какое значение для доказательств может иметь протокол осмотра сайта «Черновика». «Следствие не нашло в этих статьях признаков терроризма, экстремизма и каких-либо призывов, это просто бездумный список. Большинство из этих статей являются профилактикой экстремизма», - высказался Гаджиев. Он подтвердил, что «статьи с такими заголовками у него есть».

Абубакар Ризванов сказал, что в материалах дела разнятся цифры поступивших на банковские карты и снятых с них сумм. В частности, по словам Ризванова, на его карту поступило 1,4 миллиона рублей, а снято было якобы 14 миллионов. Президент фонда «Амана» Ахра Алания не был допрошен следователями, его местонахождение не устанавливалось, в то время как второй учредитель — Магомедбасир Гасанов является фигурантом дела, отметил Ризванов. Упомянутая прокурором мечеть «Ахлю Сунна» не была осмотрена, вместо нее была осмотрена другая мечеть, добавил подсудимый. Остальные письменные документы, такие как протокол обыска в офисе «Черновика», протокол осмотра дагестанской мечети и ряда банковских карт вообще не имеют доказательственного значения, заключил Ризванов.

Кемал Тамбиев сказал, что в соцсети он не «консультировал», а «наоборот задавал вопросы сотрудникам фонда, как перевести деньги» и никогда не являлся соучредителем и администратором упомянутых групп. Следователь также «не удосужился узнавать наличие оформленных на Тамбиева автомобилей», сказал он.

Рассмотрение дела продолжится в 14.00 мск 20 мая, на заседании обвинение планирует представить вещественные доказательства, а также начать допрос свидетелей.

Абдулмумин Гаджиев не жаловался на условия содержания в ростовском СИЗО, сказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гаджиева Анна Сердюкова. В деле более 50 свидетелей обвинения, среди которых несколько засекреченных, сказала она.

Супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не смогла получить свидание с мужем в СИЗО. «Не удалось туда пройти, поскольку срок действия этого разрешения — месяц после его подписания, а в самом СИЗО еще не допускают на свидания, так как у них карантин и пока еще его не сняли. Поэтому даже если суд разрешил, в СИЗО пока не пускают», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, коллеги и друзья журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в Махачкале пикеты в его поддержку. 26 апреля заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов и Магди Камалов на пикетах в Махачкале потребовали освободить журналиста Абдулмумина Гаджиева, а также покончить с практикой необоснованных арестов.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".