Коллеги Гаджиева провели пикеты во вторую годовщину его ареста

14 июня 2021, 20:33

Участники одиночных пикетов в Махачкале потребовали освободить обозревателя газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, чей арест длится уже два года.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева регулярно выходят на пикеты в Махачкале с требованием освободить журналиста. Они считают преследование Гаджиева частью кампании по давлению на редакционную политику независимого издания.

Абдулмумин Гаджиев был задержан по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники - глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев - собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Суд продлил арест обвиняемых до 28 июля. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Сегодня, как и неделю назад, на пересечении проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева в Махачкале прошли три одиночных пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева. В ходе первого пикета коллеги журналиста потребовали освободить его. Второй одиночный пикет был посвящён требованию к властям прекратить аресты без доказательств, а лозунгом третьего стало требованием свободы для политических заключенных, говорится в сообщении Telegram-канала «Черновика».

Со дня заключения Гаджиева под стражу прошло ровно два года, указано в сообщении о пикетах на сайте издания. «Редакция газеты «Черновик» выражает надежду на скорейшее освобождение коллеги и друга, а также других невиновных фигурантов этого дела», - подчеркивается в нем.

Напомним, на заседании суда по делу Гаджиева, Тамбиева и Ризванова допрошенный свидетель обвинения дал показания в пользу Гаджиева, положительно охарактеризовав журналиста и его публикации, сообщила адвокат Анна Сердюкова.