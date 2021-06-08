Петиция к Путину подчеркнула проблему отношения к азербайджанцам в России

08 июня 2021, 16:12

Смерть Векила Абдуллаева и освобождение застрелившего его полицейского не отразятся на отношениях России и Азербайджана, уверен член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты указали на негативные стереотипы, закрепившиеся за азербайджанцами в России, и сравнили гибель Абдуллаева с убийством Джорджа Флойда в США.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая инспектор ДПС Александр Гусев под Новосибирском при попытке задержания случайно застрелил 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Спутники Абдуллаева - Илькина Исмаилов и Руслан Курбанов - арестованы на два месяца по обвинению в нападении на полицейских и оскорблении. При этом полицейского, который убил Абдуллаева, отпустили на свободу.

Петиция к Путину собрала почти три тысячи подписей

5 июня на площадке для электронный петиций Change.org был опубликован текст обращения к Путину под заголовком "Наказать убийцу Векила Абдуллаева". На четвертый день, к 16.12 мск 8 июня, петиция собрала 2932 подписи. "Мы возмущены тем, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Быстрикина освобожден из-под стражи старший инспектор ГИБДД Новосибирской области Александр Гусев, смертельно ранивший 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева", - говорится в петиции.

Освобождение полицейского вызвало возмущение десятков азербайджанских политиков, правозащитников и журналистов, которые направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину. "Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией", - говорится в письме. Авторы обращения также раскритиковали высказывание члена Общественной палаты России Марии Бутиной, которая предложила наградить застрелившего Абдуллаева полицейского. Они потребовали от нее извиниться перед семьей убитого и всем азербайджанским народом.

Появление этого обращения, к которому присоединились депутаты азербайджанского парламента, не означает ухудшения в азербайджано-российских отношениях, считает директор информагентства Turan Мехман Алиев.

«Государственные структуры Азербайджана никак не отреагировали на этот случай. В то же время, в азербайджанском обществе есть возмущение освобождением полицейского, убившего молодого азербайджанца. Обращение от имени общественности к Путину, конечно, является неким управляемым процессом, чтобы выпустить пар в обществе и в то же время дать понять российскому государству недовольство Азербайджана подобным поведением по отношению к азербайджанцам. Ибо такие случаи могут спровоцировать массовые протесты как в самом Азербайджане, так и со стороны азербайджанцев в России. В обоих случаях для азербайджанской власти это породит хлопоты», - пояснил Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он сравнил убийство Абдуллаева с гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года, которая вызвала массовые беспорядки в США и широкий общественный резонанс во всем мире. «Решение об освобождении полицейского принималось отдельной структурой. Случай, конечно, вопиющий. В похожей ситуации в США, когда полицейским был убит чернокожий, всколыхнул всю страну. Однако отдельные трагические происшествия не могут повлиять на межгосударственные отношения Азербайджана и РФ. Для властей Азербайджана эти отношения носят стратегический характер», - подчеркнул Мехман Алиев.

Баку не может протестовать, потому что Абдуллаев - гражданин России

Аналогичного мнения придерживается и член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы. «Это очень неприятная история. Она негативно влияет на восприятие России в глазах граждан Азербайджана», - сказал он.

Однако, по его мнению, на двусторонние отношения это не повлияет. «Во-первых, формально погибший является гражданином России, и это ограничивает возможности Баку по государственным каналам апеллировать к Москве. Поэтому и протест Азербайджана был передан по общественным каналам. С другой стороны, это все же частный случай, который не повлияет на межгосударственные отношения, переплетенные взаимными интересами. Россия является ключевым игроком в Карабахском вопросе, и после 44-дневной войны приняла новую реальность», - сказал Джуварлы.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, утратила контроль над двумя третями территории. Какие именно территории перешли под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также "Кавказским узлом" опубликована карта размещения российских миротворцев, которые появились в Нагорном Карабахе по соглашению с Арменией и Азербайджаном.

В России за азербайджанцами закрепился стереотипный образ торговца

Смерть Абдуллаева указала на проблему несправедливого отношения к азербайджанцам в России, заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из подписантов обращения к Путину, главный редактор онлайн-издания "Айна-Зеркало", председатель Объединения журналистов Азербайджана Эльчин Шихлинский. "Существуют определенные стереотипы – «понаехавших торговцев». Но при этом мало кто задумывается над тем, что это тяжелая работа, за которую местные не берутся", - сказал он.

Шихлинский добавил, что освобождение полицейского Гусева «уважения в азербайджанском обществе к России не прибавит». «В данном преступлении применение сотрудником полиции чрезмерной силы, повлекшей гибель человека, совершенно очевидно. С какой стати сотрудник полиции должен был применять оружие? Вообще, в правонарушениях с ДТП нет необходимости открывать стрельбу. Допустим, что водитель не подчинился, но фиксируется же номер его автомобиля, и установить и задержать его не составит потом труда. В данном же случае, судя по видеокадрам, [Абдуллаев] ничем не угрожал полицейскому. Освобождение обвиняемого, да еще общественная поддержка его в России, призывы наградить убийцу вызывают справедливое негодование в азербайджанском обществе», - подчеркнул Шихлинский.

На видео инцидента, опубликованном 31 мая на YouTube-канале "Вести Новосибирск", двое полицейских задерживают мужчину, который упирается и не хочет садиться в служебный автомобиль. К полицейским подходит еще один человек, который пытается помочь задержанному. Один из полицейских пинает второго человека ногой, затем достает из кобуры пистолет. После потасовки силовик кладет этого мужчину головой на капот машины. Потом происходит выстрел в голову, на теле мужчины и капоте видна кровь.

При этом Шихлинский также уверен, что на межгосударственных отношениях это не отразится. Роль России в урегулировании Карабахского конфликта Шихлинский оценил отрицательно.

«Россия все эти годы посредством Армении оказывала давление на Азербайджан в Карабахском вопросе, чтобы вернуть свое военное присутствие. Сейчас она добилась этой цели под вывеской миротворческих сил - правда, при более благоприятных условиях для Азербайджана. Однако все равно ее присутствие защищает сепаратистский режим, хотя зона его контроля намного сузилась», - заключил Шихлинский.

Спутники Абдуллаева дополнительно заподозрены в избиении и грабеже

Получены данные о причастности Исмаилова и Курбанова к нападению на человека и ограблению в Новосибирске в 2020 году, отчитался сегодня Следком. По данным следствия, обвиняемые и еще один человек в ответ на замечание из-за припаркованного на газоне автомобиля избили мужчину. У потерпевшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и другие травмы. "Кроме того, они требовали передать все имевшиеся у него деньги", - сообщили следователи.

Уголовное дело было возбуждено еще в феврале, но расследование приостановили, потому что полиция не смогла установить подозреваемых. Следком счел это решение сомнительным, указав на "наличие очевидных данных и технических возможностей для оперативного установления личностей нападавших". Потерпевший опознал нападавших по видео инцидента с Векилом Абдуллаевым, после чего расследование возобновили. Им занимается не областное управление МВД, как раньше, а Следственный комитет России.

"Уже проведено опознание Курбанова, у него изъята куртка, в которой он, предположительно, находился в момент нападения на потерпевшего. По ней проводится соответствующая экспертиза. Также назначена экспертиза по изъятой видеозаписи с камеры системы «Безопасный город», на которой зафиксированы обстоятельства нападения и автомобиль, принадлежащий Курбанову", - говорится в публикации на сайте Следственного комитета России.