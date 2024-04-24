Гражданин России оставлен под арестом в Баку вопреки доводам защиты

24 апреля 2024, 15:20

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Апелляционная инстанция в Баку оставила в силе решение об аресте гражданина России Эльшана Керимова, обвиняемого в публичных призывах к захвату власти. Доводы о необоснованности ареста суд не учел, рассказала адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 56-летний гражданин России Эльшан Керимов, активно критиковавший в соцсетях действия властей Азербайджана, 19 апреля был арестован в Баку на три месяца. Керимов обвиняется в публичных призывах к насильственному захвату власти (281.1 УК Азербайджана), сообщила его адвокат Зибейда Садыгова.

Керимов был задержан 17 апреля в селе Рустамли Евлахского района, куда приехал на поминки отца. Его родственники 20 апреля пожаловались, что после задержания Керимова власти отказываются сообщать им его местонахождение и причину задержания.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на арест Эльшана Керимова, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

"На судебном заседании Эльшан Керимов сказал, что не принимает предъявленного ему обвинения, поскольку не совершал инкриминируемых ему действий. Эльшан Керимов также отметил, что является гражданином РФ, ему 56 лет. Его впервые обвиняют в совершении преступления. В Азербайджан приехал на поминки отца и прямо на траурной церемонии был задержан", - пересказала адвокат выступление Керимова.

Защита не согласна с заключением Керимова под стражу, поскольку есть альтернативные меры пресечения. "Во-первых, следствие не предоставило первичных обоснованных доказательств вины Керимова. Во-вторых, арест является крайней мерой пресечения, которую должны применять, когда речь идет об особо опасном для общества лице. Эльшан Керимов же впервые привлекается в Азербайджане к ответственности. Несмотря на то, что он гражданин РФ, но у него есть родственники в Азербайджане, у которых он может на период расследования постоянно находиться и приходить на следствие по первому вызову", - сказала Садыгова.

Однако, по ее словам, суд не согласился с доводами защиты и оставил жалобу без удовлетворения. На вопрос о сути обвинения Керимову адвокат отказалась ответить, сославшись на обязательство по соблюдению тайны следствия. Она лишь отметила, что Керимова привлекли за публикации в социальных сетях, которые интерпретированы «публичные призывы».

Проживающий в Евлахском районе брат Эльшана Парвиз Керимов заявил, что не верит в его виновность. "Наш родственник в Баку встречался со следователем. Тот сказал нашему родственнику, что Эльшан якобы создал в WhatsApp* какую-то группу и оттуда призвал к «антигосударственной деятельности». Я в это не верю... Эльшан законопослушный человек", - сказал Парвиз Керимов корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении по жалобе на арест Керимова. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Статья, по которой арестован Керимов, предполагает публичные призывы к смене власти, конституционного строя, подрыв территориальной целостности государства, сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, глава "Группы права медиа" Халид Агалиев.

"Но для привлечения лица к ответственности по этой статье надо учитывать степень его влиятельности и конкретную аудиторию, на которую он мог бы реально повлиять. Речь идет о статусе лица, совершающего призыв, наличие у него ресурсов для реализации этого призыва. Одно дело, когда с призывом выступает какой-либо политический, общественный или религиозный деятель или иное популярное лицо, за которым могут пойти массы, и другое дело, когда это делает обычный пользователь социальных сетей, имеющий очень ограниченную аудиторию", - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла». Комментировать дело Керимова Агалиев затруднился в связи с отсутствием информации о нем.

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