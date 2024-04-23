Эльшан Керимов обвинен в призывах к захвату власти в Азербайджане

23 апреля 2024, 11:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россиянин Эльшан Керимов, активно критиковавший в соцсетях власти Азербайджана, арестован в Баку на три месяца в рамках дела о публичных призывах к насильственному захвату власти, сообщила адвокат Зибейда Садыгова.

Как информировал "Кавказский узел", 56-летний гражданин России Эльшан Керимов, активно критиковавший в соцсетях действия властей Азербайджана, 17 апреля был задержан в селе Рустамли Евлахского района, куда приехал на поминки отца. Его родственники 20 апреля пожаловались, что после задержания Керимова власти Азербайджана им отказываются сообщать его местонахождения и причину его задержания.

Эльшану Керимову предъявлено обвинение по статье 281.1 УК Азербайджана ("Публичные призывы к насильственному захвату власти", предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщила адвокат Зибейда Садыгова, привлеченная родственниками Керимова.

Выяснилось, что еще 19 апреля Бинагадинский районный суд Баку избрал в отношении Керимова меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца, и он уже заключен в Бакинский СИЗО-1 Пенитенциарной службы Азербайджана. Расследование проводится следственным управлением Генпрокуратуры, отметила адвокат. Защита Керимова пока не располагает подробной информацией о сути обвинения, добавила она.

"Я еще не встречалась со следователем, ведущим дело Керимова, и с ним самим. Разрешение на встречи в СИЗО с заключенным выдается следователем. Но я уже подала апелляцию на решение суда об аресте. Жалобу, по всей видимости, апелляционный суд рассмотрит 24 или 25 апреля. В апелляционном суде мы с ним увидимся, если до того не будет выдано разрешение на встречу в СИЗО", – сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

В апелляционной жалобе содержится просьба изменить меру пресечения, в том числе по соображениям проблем со здоровьем у Керимова из-за сахарного диабета, пояснила защитница.

Брат Эльшана Керимова Парвиз Керимов отметил, что родственникам п-прежнему неизвестно, что конкретно вменили россиянину. "Моего брата обвиняют в чем-то "антигосударственном". Но это неправда. Он законопослушный человек. Он вообще 30 лет не проживает в Азербайджане, является гражданином России", – сказал Керимов.

Напомним, ранее член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов высказал корреспонденту "Кавказского узла" мнение, что причиной задержания Эльшана Керимова могут быть его посты в социальных сетях. Ахмедов пояснил, что, хотя Керимов и живет длительное время в России, но он активно интересуется политическими процессами в Азербайджане, периодически публикует посты в Facebook* об арестах азербайджанских активистов, а также осуждает их преследование.

Правозащитник также предположил, что власти Азербайджана могли задержать Керимова за материальную помощь семьям политзаключенных. Ахмедов напомнил, что власти ранее арестовали другого гражданина России – Салеха Рустамова, вменив ему отмывание денег и финансирование оппозиции за оказание финансовой помощи семьям политзаключенных.

Зафар Ахмедов также отметил, что власти России предпочитают не вмешиваться, когда в Азербайджане задерживают людей с российским гражданством за их связи с азербайджанской оппозицией.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.