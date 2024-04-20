Близким Эльшана Керимова остается неизвестным его местонахождение

20 апреля 2024, 08:37

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МВД и прокуратура Азербайджана не предоставляют сведений о причинах задержания и о местонахождении россиянина Эльшана Керимова, рассказал его брат Парвиз Керимов. Власти России вряд ли вмешаются в ситуацию, отметил правозащитник Зафар Ахмедов. Он привел в пример случай с задержанием в Азербайджане имеющего российское гражданство Салеха Рустамова.

Как информировал "Кавказский узел", 56-летний гражданин России Эльшан Керимов, известный тем, что активно критикует в соцсетях действия властей Азербайджана, 17 апреля был задержан в селе Рустамли Евлахского района, куда приехал на поминки отца.

Родственникам Эльшана Керимова неизвестно его местонахождение, а также они не знают за что конкретно его задержали азербайджанские силовики, рассказал его брат Парвиз Керимов.

"Никакой информации об Эльшане нам не предоставляют. Мы звоним на горячую линию МВД "102", нам отвечают, у них нет информации. Мы обращаемся в прокуратуру, там ничего вразумительного не говорят. То, говорят, что они не причастны к задержанию моего брата, то заявляют, что Эльшана забрали приехавшие из Баку работники", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Родственники еще не привлекли адвоката для Эльшана Керимова. "Были поминки нашего отца – седьмой день со дня смерти. Мы принимали весь день гостей, времени на поиски адвоката не было", – пояснил его брат.

Семья Эльшана Керимова находится в Москве, добавил он. "В Москве за Эльшана беспокоятся члены его семьи – супруга, дети. У него двое детей – старшая дочь учится в аспирантуре, сын – университете, супруга имеет образование – работает. Они пытались в Москве прояснить судьбу Эльшана. Они обращались в какие-то органы, но безрезультатно. Эльшан уехал в 1994 году в Россию, он гражданин этой страны, азербайджанского гражданства нет. Мой другой брат поедет в Баку, чтобы в понедельник обратиться в посольство России в Азербайджане для оказания помощи в поисках моего брата, выяснения причин его задержания", – сказал Парвиз Керимов.

В России Эльшан Керимов занимается мелким предпринимательством, работает торговым экспедитором. Азербайджанские силовики забрали его, заявив, что им нужно проверить его регистрации иностранца, пояснил он. "Разве для проверки регистрации должны приходить люди в масках?", – задался вопросом Парвиз Керимов.

Он добавил, что его брат был задержан на следующий день после того, как приехал на поминки отца.

Члены семьи Эльшана Керимова отказались комментировать ситуацию с его задержанием. "Мы не даем комментарии", – сказал его сын корреспонденту "Кавказского узал".

В Азербайджане регистрация иностранных граждан проводится государственной миграционной службой, а не силовыми структурами, отметил юрист, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров.

"Регистрация нужна только если иностранный гражданин остается в Азербайджане на более чем 15 дней. Регистрацию можно проводить онлайн или пойти в службу госуслуг "АСАН", – сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Причиной задержания Эльшана Керимова могут быть его посты в социальных сетях, считает член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов. "Этот человек, хотя и много лет живет в России, но активно интересуется политическими процессами в Азербайджане. Он периодически публикует посты в Facebook* об арестованных членах партии Народного фронта и других политзаключенных, осуждает их преследование. Кроме того, он делает репосты резко критических выступлений в адрес оппозиционных лидеров, в том числе главы партии Народного фронта Али Керимли", – сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Керимова могли задержать за материальную помощь семьям политзаключенных, предположил он. Ахмедова напомнил, что власти ранее арестовали другого гражданина России – Салеха Рустамова, интерпретировав как отмывание денег и финансирование оппозиции оказание им финансовой помощи семьям политзаключенных.

"Керимов делился фото, на котором был с Салехом Рустамов. Возможно, это дало повод кому-то сделать "далеко идущие" выводы и Эльшан Керимов стал жертвой провокации", – отметил Ахмедов.

Власти России предпочитают не вмешиваться, когда в Азербайджане задерживают людей с российским гражданством, которых азербайджанские власти подозревают в связях с оппозицией. Поэтому Керимову врял ли стоит ждать поддержки от российской стороны, считает Зафар Ахмедов.

"В истории со все тем же Салехом Рустамовым посольство не проявило участие. В комментарии в СМИ представитель посольства говорил, что Рустамов арестован как гражданин Азербайджана и за деяния в Азербайджане, поэтому российская сторона не может помочь ему. На самом деле, Рустамов утратил азербайджанское гражданство после того, как уехал в РФ в середине 1990-х годов. Он никогда не получал паспорт независимого Азербайджана", – сказал Ахмедов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями МВД и Генпрокуратуры Азербайджана. На письменные запросы о комментариях ответов не последовало.

Напомним, активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов, имеющий российское гражданство, 27 февраля 2021 года был приговорен к семи годам и трем месяцам заключения. По версии следствия, он ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА.

Руководитель пресс-службы посольства России в Азербайджане Алина Золотарева, в ноябре 2021 года, отвечая на запрос корреспондента "Кавказского узла" пояснила, что Салех Рустамов, хотя и является гражданином России, не отказался от азербайджанского гражданства. "Посольством ранее направлялся запрос и был получен официальный ответ от МИД Азербайджана о том, что Салех Рустамов является гражданином Азербайджанской Республики. Раз он является гражданином Азербайджана, то здесь, на территории Азербайджана, он, соответственно, подпадает под юрисдикцию азербайджанского государства, и это является внутренним делом данной страны. Он несет ответственность перед азербайджанским государством в рамках законодательства этой страны", – сказала Золотарева.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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