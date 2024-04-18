Россиянин задержан в Евлахе после критики азербайджанских властей

18 апреля 2024, 13:26

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В Евлахе силовики задержали Эльшана Керимова, имеющего российское гражданство, рассказал его брат. Керимов активно критиковал в соцсети власти Азербайджана за преследование активистов и журналистов, отметили правозащитники.

56-летний гражданин России Эльшан Керимов, известный тем, что активно критикует в соцсетях действия властей Азербайджана, задержан в селе Рустамли Евлахского района, куда приехал на поминки отца.

"Ельшан приехал на поминки отца. Мы готовились к церемонии 7-го дня с момента смерти отца. Эльшана (16 апреля) забрали прямо с поминального шатра. Пришли люди в масках сказали, что Эльшан должен поехать с ними из-за необходимости регистрации иностранцев", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его брат Парвиз Керимов.

Силовики забрали телефоны у Керимова, а затем увезли в сельскую администрацию. Его близким неизвестно его местонахождение. Они обратились в прокуратуру, где им сказали, что Керимова увезли в Баку. Иной информации не предоставили, пояснил его брат.

"Супруга Эльшана в Москве должна была обратиться в азербайджанское посольство в России и в другие российские органы", – отметил он.

Родственникам неизвестны причины задержания Эльшана Керимова, добавил его брат. "Он в 1994 году из-за безработицы уехал в Россию вместе со своей семьей. Эльшан там работал, занимался мелким бизнесом, он еще и нам пересылал немного денег. Его семья в также России. Супруга работает, дети взрослые, уже учатся в аспирантуре. Сюда он приезжал на побывку раз в год", – объяснил Парвиз Керимов.

Эльшан Керимов хотя жил в России, но наблюдал за политическими процессами в Азербайджане, пояснил руководитель НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. "Эльшан Керимов не оставался безучастным к нарушениям прав человека. Он критиковал в Facebook* аресты активистов, журналистов, делился фото политзаключенных, плакатов с требованиями их освобождения", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Азербайджана тщательно мониторят социальные сети, обратил внимание руководитель Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Особое внимание у них вызывают азербайджанцы, которые из-за рубежа сочувствуют оппозиции. В них они усматривают потенциальную угрозу финансирования оппозиционных групп", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На странице Керимова в соцсети Facebook* размещено фото, где он вместе с группой лиц, среди которых и Салех Рустамов. Видимо его заподозрили в связях с Рустамовым", – предположил Гасанов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями МВД Азербайджана и прокуратуры Азербайджана относительно задержания Эльшана Керимова. Пресс-службы ведомств оставили запросы без ответа.

Напомним, активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов, имеющий российское гражданство, 27 февраля 2021 года был приговорен к семи годам и трем месяцам заключения. По версии следствия, он ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА.

6 ноября 2021 года Рустамов объявил голодовку в знак протеста против того, что не попал под амнистию. На 38-е сутки голодовки Рустамов отказался от воды, перейдя на сухую голодовку. После его состояние резко ухудшилось. На 40-е сутки голодовки Рустамов согласился на поддерживающее лечение, а 16 декабря 2021 года – прекратил голодовку.

Подробности о деле Рустамова и реакции общественности на его голодовку собраны в справке "Кавказского узла" "Салех Рустамов: пытки и тюрьма за помощь политзаключенным". В мае 2022 года он был помилован.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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