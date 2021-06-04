Зольский район КБР. Абстрактная иллюстрация. Фото: Chereck https://ru.wikipedia.org

04 июня 2021, 17:25

Глава села в Кабардино-Балкарии сложил полномочия из-за проблем с водой

Руководитель администрации сельского поселения Псындаха Станислав Аутлов ушел в отставку после того, как прокуратура через суд потребовала от чиновников решить проблему с водоснабжением. Нормальной подаче воды мешают сами сельчане, которые ломают задвижки на трубопроводе, заявил Аутлов.

Как сообщал "Кавказский узел", прокуратура проверила жалобу жителей села Псынадаха в Зольском районе Кабардино-Балкарии на перебои с водоснабжением и обратилась в суд с требованием обязать администрацию села решить проблему.

Глава администрации села Псынадаха Станислав Аутлов сегодня на сессии депутатов местного самоуправления объяснил, что досрочно слагает с себя полномочия. Он объяснил свое решение проблемами с водоснабжением.

При этом корреспонденту "Кавказского узла" Станислав Аутлов заявил, что в нехватке воды виноваты сами сельчане. "Задвижки ломают, выбрасывают. Мы ставим новые, они опять ломают. У меня все фотографии есть", - сказал он. Бывший глава села указал, что сельчане таким образом пытаются перераспределять воду в свою пользу. "Поставили насосы, и тянут воду каждый на себя. Кроме того, в селении высажены интенсивные сады, более 100 тысяч саженцев. Их тоже поливают водопроводной водой, поскольку другой нет", - рассказал Аутлов.

Он отметил, что привлекал участкового, но безрезультатно. "В Псынадахе мы еще как-то могли регулировать подачу воды, но в Батехе не давали - там каждый норовит перетянуть поток на себя. Бывало, мы с участковым бегали, искали, кто где перекрыл. А задвижек там много. Они все новые задвижки разобрали, вытащили. Все то, чем регулируется подача воды, отрезали и выкинули. Что с ними сделаешь?" - посетовал Аутлов.

В мае 2020 года жители Кабардино-Балкарии также жаловались, что в разных населенных пунктах республики, в том числе в селе Псынадаха, есть перебои с водоснабжением, а чиновники не реагируют на обращения.

Псындаха снабжается родниковой водой, которая идет самотеком. "Родники подпитываются снегом, а несколько зим подряд были бесснежными", - отметил Станислав Аутлов. По его словам, нехватка воды особенно остро ощущается летом. Он также отметил, что никаких частных скважин и колодцев в селе нет, так как подземные воды залегают слишком глубоко.

В муниципальное образование Псынадаха входят два селения – Псынадаха и Батех. Там живут около трех тысяч человек, количество дворов - около 600. В рамках федеральной программы "Чистая вода" в Псындахе в 2020 году заменили шесть километров труб. Это улучшило санитарное состояние воды, сообщил Аутлов. По его словам, для решения проблемы нужны дополнительные скважины, и сельская администрация уже подала в район соответствующие документы. Их одобрили и выделили средства на подготовку проектно-сметной документации, однако сроки реализации проекта пока неизвестны, заключил Станислав Аутлов.

Начальник отдела коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарии Анжела Арутюнян подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что в рамках федеральной программы "Чистая вода" в 2020 году в Псынадаха и ряде других сел Зольского района была заменена водопроводная сеть. О проекте новой скважины в селении Псынадаха ей ничего не известно. Она отметила, что кроме программы "Чистая вода" действуют и другие программы, в рамках которых могут решаться вопросы обеспечения сел питьевой водой – например, "Развитие сельских территорий" или "Развитие СКФО".

Сейчас в оба села района осуществляется подвоз воды, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель районной администрации. Сотрудница администрации селения Псынадаха, проживающая там же, рассказала, что у нее дома вода бывает через день. "Мы набираем ее в различные емкости", - пояснила местная жительница.

Иск к местной администрации принят к рассмотрению, но дата заседания еще не определена, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" помощник прокурора Зольского района Фадия Канкошева. По ее мнению, глава селения и руководитель местного "Водоканала" делают все, что могут, чтобы люди получали воду хотя бы через день, а причины нехватки воды объективные – засуха. Иск в суд подан не потому, что прокуратура имеет какие-то конкретные претензии к местным властям, а в силу регламента, пояснила Канкошева.

"Жалобы поступают, и мы обязаны реагировать. Это, в любом случае, обязанность органа местного самоуправления - они обязаны обеспечить людей водой. Мы подали иск в интересах населения. Мы в исковом заявлении указали наложить на администрацию обязанность по решению проблемы водоснабжения – возможно, пробурить скважину и провести водопровод. Однако бурение новой скважины – дело непростое, требуются множественные разрешения и согласования, а также значительные финансовые средства, и это дело не одного дня", - отметила представитель прокуратуры.

Примечание:

"Жители Карабулака остались без воды из-за аварии на водопроводе", "Пользователей соцсети возмутила антисанитария на пляжах Махачкалы", "Жители Нартана сообщили о проблемах из-за нехватки воды".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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