Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на перебои с подачей воды

04 мая 2020, 11:26

Перебои с водоснабжением наблюдаются в разных районах и селах Кабардино-Балкарии, а чиновники не реагируют на обращения, пожаловались в соцсети жители республики.

Сообщение о перебоях с подачей воды в селе Псыгансу Урванского района опубликовано 2 мая в Instagram-паблике "Происшествия Нальчик", насчитывающем 141 тысячу подписчиков. "Я уже месяц на карантине, приехала к родителям домой, воды не было даже сутки подряд. Искупаться нечем, пить нечего, покупаем в магазине воду, постирать не можем, это просто кошмар", - говорится в сообщении.

К 11.05 мск 4 мая публикация набрала 743 отметки "нравится" и 103 комментария. Авторы некоторых из них подтвердили наличие проблемы. "Да, самая большая проблема в Псыгансу! Люди куда только не ездят [за водой] и привозят флягами воду!" – написал _klaraaa_a. "Мы из-за того, что в Псыгансу с водой такие проблемы, просто перестали там бывать. Крайне редко ездим. А как люди вообще там живут в таких условиях с водой ужасных?!" – написала arinaa1612.

Многие пользователи соцсети посетовали на перебои с водоснабжением и в других населенных пунктах Кабардино-Балкарии. "И в Старом Череке та же проблема", - написала, в частности, marina_egozheva. "В Старом Череке [на] улице Октябрьской тоже нету воды", - подтвердила shamparova.karina87.

"У нас тоже воды нет в Атажукино", - написала dzhulettatezadovaa. "В Баксане такая же история", - написала larisaguchinova. "Ужас, Кабардино-Балкария!!!! Мы под Эльбрусом, и нет воды, что вы делаете с жителями республики", - поделилась возмущением essens_karina_nuraedovna_.

"Малка, та же проблема. Как первобытные, нагреваем воду и моемся. Воду дают через две на третьи сутки, так и в это время получаем её к 11 часам с перебоями", - пожаловалась dzhulettakhuranova. "Чегем-2 без воды, только поздно вечером появляется, вечная проблема", - написала abroko13.

"В Заюкове тоже самое, две недели уже нет воды. В колодцах вообще нет ни капли, как дальше жить?" – написала 8kardanova. "Баксанёнок. Четвёртый день ни капли воды! Начало мая только. Что дальше? И так каждый год", - пожаловалась anetaalekseeva.

Пользователь mary_popens7 предложил пользователям соцсети направлять жалобы чиновникам. "Не тут надо расписаться, а возле администрации", - указал он. "Пишите письмо в местную админ., с этим ответом идите дальше с жалобой, пока заявление не напишите, ничего не добьетесь", - поддержала предложение ma.rietta7547.

Пользователь lika_bobi_082 посетовала, что реакции чиновников на свои обращения не получала. "В Псынадахе тоже сутками [воды] не бывает, везде пишу, но ноль реакции", - написала она.

Представители властей районов и муниципалитетов Кабардино-Балкарии, по состоянию на 11.05 мск 4 мая, не приняли участия в обсуждении.

Напомним, в начале июня 2019 года пользователи Instagram также массово сообщали о длительном отсутствии централизованного водоснабжения в разных районах, городах и селах Кабардино-Балкарии.

Зампред правительства республики Владимир Болотоков заявил тогда, что перебои с водоснабжением в летнее время связаны с активным поливом приусадебных участков. Но в большинстве населенных пунктов Кабардино-Балкарии подача воды стабилизирована, заверил он. Пользователи соцсети подвергли критике это заявление.