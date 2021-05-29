Пользователей соцсети возмутила антисанитария на пляжах Махачкалы

29 мая 2021, 11:14

Роспотребнадзор по Дагестану запретил купание на пляжах Махачкалы объяснив это риском заражения паразитарными и кишечными инфекциями. Пользователи Instagram потребовали устранить антисанитарию на пляжах вместо того, чтобы закрывать их.

Сообщение о запрете на купание на пляжах Махачкалы было опубликовано вечером 28 мая на странице Роспотребнадзора по Дагестану в Instagram. "По результатам лабораторных исследований проб морской воды ограничено купание на шести пляжах Махачкалы: "Городской пляж", "Березка", "Прибой", "Джами", "Загородный", "Черные камни", – сказано в сообщении ведомства.

Причинами запрета указаны превышение норм по микробиологическим показателям на 84,6% и по санитарно-химическим показателям на 90%. Загрязнение пляжей происходит из-за сброса неочищенных канализационных и ливневых стоков, сказано в публикации. "Ежегодно в морской воде в черте г. Махачкалы выделяют холероподобные вибрионы, что является фактором риска возникновения и распространения паразитарных инфекций и острых кишечных инфекционных заболеваний среди населения <…> Практически все пляжные зоны не имеют санитарно-эпидемиологических заключений", – сказано в сообщении.

Эта публикации на странице Роспотребнадзора по Дагестану в Instagram, на которую подписаны около 28,5 тысячи пользователей к 11.10 мск 29 мая набрала 245 отметок "нравится" и 43 комментария. Большая часть их авторов возмутилась антисанитарией на пляжах.

"Стыд и позор просто, рядом море и даже пользы никакой для населения", – возмутилась naida7803.

"Только говорят купаться нельзя, однако ничего не делают для улучшения обстановки. Когда же это закончится?" – спросила firuza_navruzbegovna.

"Каждый год одно и то же! Вы чем там занимаетесь? Только запрещать и умеете, делом займитесь наконец", – потребовал alaudin__oo1.

"Правильно! Лучше запретить, чем устранить проблему загрязнения. Иначе в аквапарки ходить будет некому", – предположил пользователь malii_m777.

"Когда же наконец будет у нас порядок? Когда заработают очистительные сооружения? Разве мы не хотим, чтобы у нас было много туристов?" – задалась вопросами dariaa_6666.

"Как запретить – то пожалуйста, а как принять меры к тем, кто загрязняет – то язык проглотили", – возмутился пользователь sengit_ns.

"Что должно случится интересно, чтобы за это взялись. Каждый год одно и тоже", – написал пользователь sakinat7351.

"Люди мечтают жить на побережье, а мы живем, за то не можем купаться", – посетовал пользователь arthom.e.

"А это все нельзя было проделать до начала купального сезона?" – спросила abdullaeva2137.

"Вы только и знаете, что запрещать? А когда решать будете проблемы? Или вы только запрещать и предупреждать умеете?" – задался вопросами пользователь abqulmuslimovam1986mail.ru.

"Живу уже 20 лет в Махачкале и не помню такого, чтобы купание было разрешено. Кто-нибудь что-нибудь делает для того, чтобы решить эту проблему", – написала marvina__13.

"Каждый год одно и то же у вас! Заранее надо пробы снимать", – заявил kimefendiev.

"И толку это писать и ничего не делать", – возмутился пользователь g._or._od.

Запись о запрете Роспотребнадзора по Дагестану на купания на пляжах Махачкалы также было опубликована сегодня на странице Intagram-паблика lifedagestan, на который подписаны около 762 тысяч пользователей. К 11.10 мск 29 мая эта публикация набрала 16,2 тысячи просмотров и 79 комментариев.

"Легче запреты ставить, чем исправлять ситуацию", – подчеркнул пользователь dent_555.

"Легче написать запрещено, чем для народа что-то сделать", – высказала схожее мнение zuhra_magomedova_lr.

"Табличку сделать дешевле, чем за берегом ухаживать", – возмутился пользователь reklama_6320.

"Зачем море в котором нельзя купаться?" – задался вопросом пользователь ofhfffh.

Другая часть комментаторов заметила, жители и туристы купаются в море несмотря на запрет Роспотребнадзора. "Каждый год одно и то же и кто смотрит на эти запреты? Все купаются", – заявил пользователь hidjama_sabi.

"Эти запреты никогда никого не останавливали", – написал пользователь vorot.art.

"Туристам дайте знать об этом, чтобы зря не прилетали в Дагестан", – отметил пользователь kingkong_zhiv.