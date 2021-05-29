29 мая 2021, 19:51

Жители Карабулака остались без воды из-за аварии на водопроводе

Питьевая вода отключена в Карабулаке из-за повреждения трубы, сообщили в МУП "Управляющая компания" ЖКХ города.

Авария произошла на центральном водопроводе при проведении земляных работ с применением специализированной техники, сказал представитель компании.

По его словам, в связи с ремонтными работами водоснабжение было отключено. Специалисты ликвидируют аварию, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал об отключении воды в результате аварии на трубопроводе в Карабулаке и Малгобекском районе 12 апреля. Пользователи Instagram пожаловались на то, что отключения водоснабжения в республике происходят регулярно. Вечером 13 мая мэрия Карабулака отчиталась, что авария устранена. При этом "Ингушрегионводоканал" предупредил жителей о новых отключениях.

Примечание:

"Жители четырех населенных пунктов Ингушетии отключены от водоснабжения", "Пользователи Instagram указали на срыв срока подачи воды в ингушские села", "Жители восьми ингушских сел остались без воды после аварии".

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