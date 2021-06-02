Дела о похищении невест на Ставрополье доказали силу этого обычая в регионе

02 июня 2021, 19:47

Суд в Нефтекумске приступил к слушанию дела двух местных жителей, обвиняемых в похищении невесты. Это как минимум второе за 10 месяцев подобное дело, рассматриваемое в ставропольских судах. Обычай умыкания невесты на востоке Ставрополья распространен, но чаще всего это происходит по согласованию сторон, заявили муфтий и аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля следственные органы сообщили о передаче в суд дела о похищении человека. По версии следствия, днем 4 февраля 33-летний местный житель с помощью своего приятеля похитил 26-летнюю жительницы Нефтекумска у офиса, где она работала, с целью женитьбы. Правоохранители нашли похищенную в городе Благодарном в тот же день и доставили ее домой, отметили следователи. По их данным, похищенная не собралась выходить замуж за обвиняемого. Ему и его приятелю вменили пункт "а" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), им грозит до 12 лет лишения свободы.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Похищение невест – преступление или традиция?"

Предварительное слушание по делу о похищении невесты в Нефтекумске в райсуде состоялось 28 апреля, на 1 июня было запланировано очередное заседание суда, но оно было отложено из-за болезни одного из адвокатов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Нефтекумского районного суда Ставропольского края.

"Заседание отложено более чем на месяц, на 12 июля", - рассказала представительница суда Наталья Слюсарева.

По её словам, заседания по существу уже не раз откладывались из-за неявки потерпевшей. Слюсарева также отметила, что у потерпевшей нет адвоката, один из подсудимых находится под подпиской о невыезде, другой - под домашним арестом.

Адвокаты подсудимых пока отказались комментировать позицию защиты.

Адвокат и муфтий рассказали о том, как похищают невест на Ставрополье

Случаи умыкания невест в восточной части Ставрополья нередки, сказал адвокат из Нефтекумска Василий Дмуховский. Он в качестве адвоката по назначению защищал обвиняемого по делу о похищении невесты в Левокумском районе Ставропольского края.

По данным следствия, вечером 27 мая 2020 года 21-летний подозреваемый увез из дома 18-летнюю жительницу села Величаевского Левокумского района. Молодых людей догнал отец потерпевшей и вернул девушку домой, сообщили следователи, которые тогда также возбудили дело по статье "Похищение человека". В августе того же года дело поступило в Левокумский райсуд. 14 сентября по нему был вынесен приговор. 22 декабря 2020 года Ставропольский краевой суд оставил этот приговор без изменения, значится в информации на сайте суда.

Как отметил Дмуховский, его подзащитному было назначено наказание в виде принудительных работ. "То дело изначально возбуждалось по второй части статьи 126 УК РФ. В ходе допросов и очных ставок нам удалось добиться переквалификации на первую часть (часть 1 статьи 126 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок – прим. "Кавказского узла"). Также нашли общий язык с родителями этой девушки. Изначально они очень негативно были настроены. И девушка не давала согласия на похищение. Но в итоге вместо реального лишения свободы [моему подзащитному] дали принудительные работы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Василий Дмуховский.

Он сказал, что знает и о других подобных случаях. "Это бич восточной зоны Ставропольского края. У нас даже были случаи 3-5 лет назад, когда девчата, допустим, из восточной зоны Ставропольского края обучаются в Ставрополе, Пятигорске, и отсюда ребята едут, там их воруют. И полиция даже план «Перехват» вводила", - отметил адвокат.

Он считает, что похитители невест следуют обычаям и традициям своих народов. "Но надо учитывать законодательство, могут быть довольно-таки серьезные последствия", - подчеркнул Дмуховский.

Случаи умыкания невест в регионе в большинстве своем бывают по доброй воле и без негативных последствий, указал, в свою очередь, руководитель Духовного управления мусульман Ставропольского края Мухаммад Рахимов.

"Традиция умыкания невест древняя, и она имеет свои определенные особенности", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мухаммад Рахимов.

По его словам, чаще всего на Ставрополье умыкание невесты происходит по договоренности. "Это делают (договариваются) или сами жених и невеста, или иногда бывает такое, что девушку помимо ее воли воруют, но с согласия её родственников. Девушка, может быть, и не горит желанием [выйти замуж], но ее умыкают. Если она соглашается, то остается [у жениха], если нет, то ее надо вернуть до истечения суток", - рассказал муфтий.

Он подчеркнул, что насильно умыкать (без предварительного согласия либо девушки, либо ее родственников) не позволяет ни адат, ни законы. "Это выходит за все рамки и обрядов, и традиций, и обычаев, это уже наказуемо", - указал Рахимов.

По его словам, причины умыкания невест часто экономические, но не только. "Здесь и экономические причины бывают. Иногда бывает, что кто-то из родителей недоволен, а кто-то согласен на брак. Но если умыкают без согласия девушки, без согласия родителей, то, естественно, это наказуемое действие, за которое предусмотрено уголовное наказание", - пояснил муфтий Рахимов.

Он отметил также, что в случае умыкания невест муфтият с осторожностью относится к просьбам таких пар о никяхе - исламском бракосочетании. "К нам приезжают, скажем, совершить никях девушка с парнем, и никого нет с ними. Я говорю, что нам нужны свидетели со стороны, скажем, родителей девушки и со стороны родителей парня. Потому что, если девушка впервые выходит замуж, то по исламу требуется согласие родителей. В таком случае (когда нет согласия родителей) мы не делаем никях, не даем документ. И это тоже в какой-то мере останавливает наших горячих джигитов", - указал Рахимов.

Аналитики назвали умыкание невест данью традициям

Обычай умыкания невест весьма распространен на востоке Ставрополья среди всех проживающих там различных этнических групп - ногайцев, туркменов, выходцев из Дагестана и Чечни, сообщил конфликтолог, бывший профессор Ставропольского госуниверситета Юрий Ефимов.

По его словам, обычно умыкание невесты никаких конфликтов не вызывает, так как фактически является инсценировкой традиции. "Безусловно, присутствует такой обычай, он находится прежде всего в культуре определенных народов. Присутствует больше как дань традиции. В большинстве своем это именно когда договорились, и просто соблюли традицию", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Юрий Ефимов.

Ефимов ранее входил в число членов рабочей группы при губернаторе Ставропольского края по социально-экономическому развитию восточных районов, среди наиболее значимых его работ, на сайте Северо-Кавказского федерального университета указана работа "Политико-экономическая ситуация в восточных районах Ставропольского края".

По его словам, очень редки случаи, когда умыкание невесты выливается в конфликт. "И, собственно, я даже до последнего времени не слышал, чтобы такое было. Практически не было таких случаев, чтобы дело дошло до следствия и суда, все решается по договоренности, во взаимопонимании", - отметил Ефимов.

Обычай умыкания невесты был всегда широко распространен на Кавказе - и в советское время, и сейчас ему следуют, в основном всё делается по согласию сторон, сообщил старший сотрудник Центра изучения Кавказа Ахмет Ярлыкапов.

"Я действительно не знаю, чтобы прям до суда доходило дело. Обычно все решается по согласию. Часто умыкают девушку для того, чтобы упростить свадебный обряд. Иногда умыкают, когда, например, молодые хотят жениться, а родители не согласны на брак, или если кто-то из родителей не согласен. Чтобы преодолеть это родительское несогласие, молодой человек умыкает девушку. После этого родители хотят - не хотят, но вынуждены идти на компромисс", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмет Ярлыкапов.

Он считает большой редкостью, когда невесту похищают без ее согласия. "Такие случаи тоже бывают, конечно же, но очень редко", - добавил Ярлыкапов, отметив, что адат умыкания у народов Кавказа примерно одинаков.

Он считает, что конфликт с похищением невесты, который привел к возбуждению уголовного дела, мог быть в случае недовольства девушки. "В данном конкретном случае я не знаю подробностей. Если девушка не в курсе, то это, конечно, может вызывать такие проблемы. Но, как правило, происходит все по сговору", - резюмировал Ярлыкапов.

Стоит отметить, что в отдельных регионах Северного Кавказа мусульманское духовенство борется с практикой похищений невест без согласия сторон. Так, в Ингушетии муфтиятом за это установлен штраф в размере 200 тысяч рублей. В Чечне религиозным деятелям запрещено становиться посредниками в решении конфликтов, вызванных умыканием невесты, а похититель невесты обязан выплатить ее семье штраф в размере одного миллиона рублей.