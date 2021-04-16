Двое жителей Ставрополья обвинены в похищении невесты

16 апреля 2021, 23:56

Жители Ставропольского края обвиняются в том, что похитили жительницу Нефтекумска с целью женитьбы и насильно удерживали ее в частном доме в соседнем городе. Дело передано в суд, сообщила прокуратура края.

По версии следствия, днем 4 февраля 33-летний местный житель и его 30-летний приятель похитили 26-летнюю жительницу Нефтекумска у офиса, где она работала, с целью женитьбы. Правоохранители нашли похищенную в городе Благодарном в тот же день и доставили ее домой, сообщили следователи.

Местные жители обвинены по статье о похищении человека (пункт «а» части 2 статьи 126 УК РФ), один из обвиняемых арестован, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Отметим, санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Один из обвиняемых выманил жительницу Нефтекумска из офиса, насильно схватил и посадил ее в автомобиль, в салоне которого второй обвиняемый, который планировал на ней жениться, утверждает прокуратура Ставропольского края. Похитители отвезли ее к своим родственникам в Благодарный и насильно удерживали в частном домовладении, сообщило со ссылкой на надзорное ведомство "Свое ТВ" на своем сайте. Выяснилось, что похищенная не собралась выходить замуж за обвиняемого, говорится в сообщении.

Расследование дело завершено, оно передано в Нефтекумский районный суд, информировала прокуратура.

Комментариями обвиняемых или их представителей относительно версии правоохранителей "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте Нефтекумского райсуда информации о поступлении этого дела по состоянию на 23.30 мск сегодня нет.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее, в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Похищение невест – преступление или традиция?"

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2020 года житель Ставропольского края и трое его предполагаемых сообщников были заподозрены в попытке похищения 18-летней девушки ради женитьбы.