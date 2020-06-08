Следователи занялись делом о похищении невесты на Ставрополье

08 июня 2020, 14:48

Житель Ставропольского края и трое его предполагаемых сообщников заподозрены в попытке похитить 18-летней девушки ради женитьбы, сообщило сегодня следствие.

По данным следователей, вечером 27 мая 21-летний подозреваемый увез из дома жительницу села Величаевского Левокумского района. "Молодых людей догнал отец потерпевшей и вернул девушку домой", - говорится в сообщении Следственного управления по Ставропольскому краю.

Допрошены свидетели инцидента, назначены судебные экспертизы, отмечается в публикации на сайте краевого главка Следкома. Задержаны ли четверо подозреваемых, там не уточняется.

Против всех четверых предполагаемых участников похищения невесты возбуждено дело по статье "Похищение человека", им грозит до 12 лет заключения, со ссылкой на управление Следственного комитета по Ставрополью сообщила "Российская газета".

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее, в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Похищение невест – преступление или традиция?"

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2019 года был объявлен в розыск предполагаемый похититель 16-летней жительницы Шпаковского района Ставрополья. По данным следствия, 19-летний молодой человек похитил девушку, чтобы жениться на ней.