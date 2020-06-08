Уголовное дело. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

08 июня 2020, 14:48

Следователи занялись делом о похищении невесты на Ставрополье

Житель Ставропольского края и трое его предполагаемых сообщников заподозрены в попытке похитить 18-летней девушки ради женитьбы, сообщило сегодня следствие.

По данным следователей, вечером 27 мая 21-летний подозреваемый увез из дома жительницу села Величаевского Левокумского района. "Молодых людей догнал отец потерпевшей и вернул девушку домой", - говорится в сообщении Следственного управления по Ставропольскому краю.

Допрошены свидетели инцидента, назначены судебные экспертизы, отмечается в публикации на сайте краевого главка Следкома. Задержаны ли четверо подозреваемых, там не уточняется.

Против всех четверых предполагаемых участников похищения невесты возбуждено дело по статье "Похищение человека", им грозит до 12 лет заключения, со ссылкой на управление Следственного комитета по Ставрополью сообщила "Российская газета".

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее, в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Похищение невест – преступление или традиция?"

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2019 года был объявлен в розыск предполагаемый похититель 16-летней жительницы Шпаковского района Ставрополья. По данным следствия, 19-летний молодой человек похитил девушку, чтобы жениться на ней.

Примечание:

"Три жителя Грузии задержаны за похищение невесты", "Суд утвердил приговор похитителям девушки на Кубани", "Правозащитники раскритиковали жительницу Чечни за ложь об убийстве дочери".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 июня 2020, 14:37

  • Правила работы Гудермесской больницы ужесточены после жалоб врачей

    В Гудермесской ЦРБ после выступлений врачей против условий работы ужесточили правила, и у родственников перестали принимать передачи для больных, рассказали близкие пациентов. Новые ограничения введены потому, что медучреждение перепрофилировано для работы с коронавирусными больными, пояснил заместитель главврача.

08 июня 2020, 13:41

08 июня 2020, 13:25

  • Уроженец Чечни осужден за вербовку в ИГ*

    Суд в Ростове-на-Дону признал сегодня уроженца Чеченской республики Султана Таймусханова виновным в содействии терроризму и приговорил его к шести годам колонии.

08 июня 2020, 13:07

08 июня 2020, 12:34

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи