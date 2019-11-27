Суд утвердил приговор похитителям девушки на Кубани

27 ноября 2019, 15:43

Краснодарский краевой суд отказался сегодня удовлетворить апелляцию трех осужденных по делу о похищении местной жительницы, которую пытались принудить к сожительству.

Как сообщал "Кавказский узел", гражданин Армении попытался похитить знакомую краснодарку 31 января 2018 года. Вместе с еще двумя мужчинами он посадил девушку в машину, но она стала сопротивляться и звать на помощь. Похищенную освободили полицейские, которые заблокировали автомобиль. В сентябре 2019 года суд назначил похитителям от 6 лет и 2 месяцев до 8 лет колонии строгого режима.

Все трое осужденных обжаловали приговор Ленинского районного суда Краснодара. Однако Краснодарский краевой суд решил, что "судом первой инстанции были всесторонне и объективно исследованы все обстоятельства дела, доказательствам была дана надлежащая оценка, и вид и размер назначенного наказания соответствуют тяжести содеянного". Приговор вступил в законную силу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

Согласно приговору, организатор похищения хотел принудить знакомую "к совместному проживанию". Похищенную хотели "отвезти в квартиру, где предполагалось удерживать ее против ее воли", со ссылкой на пресс-службу краевого суда передало сегодня РИА "Новости".

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, отмечается в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".