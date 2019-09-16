16 сентября 2019, 22:42
Суд отправил в колонию похитителей женщины в Краснодаре
Трое мужчин признаны виновными в похищении женщины в Краснодаре и приговорены к лишению свободы сроком от 6 до 8 лет, сообщил сегодня Следком.
Как писал "Кавказский узел", в декабре 2018 года было передано в суд дело двух граждан Армении и гражданина Таджикистана, обвиненных в похищении знакомой краснодарки.
По данным следствия, 31 января 2018 года гражданин Армении решил похитить свою знакомую, для чего привлек двух своих знакомых. Втроем они похитили женщину на одной из улиц Краснодара, но когда везли ее, она стала сопротивляться и звать на помощь. "Автомобиль был заблокирован сотрудниками полиции, которые освободили потерпевшую", - сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Трое мужчин признаны виновными в похищении 30-летней женщины, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч.2 ст.126 УК РФ). Им назначено наказание от 6 лет 2 месяцев до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
"Юрист заявила о похищении коллеги в Краснодаре", "Три жителя Кубани осуждены за похищение бизнесмена", "СКР: подросток ранил силовика при похищении невесты в Карачаево-Черкесии".
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