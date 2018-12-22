Трое иностранцев обвинены в похищении жительницы Краснодара

22 декабря 2018, 09:31

Передано в суд дело двух граждан Армении и гражданина Таджикистана, обвиненных в похищении знакомой краснодарки.

По данным следствия, 31 января 2018 года 27-летний гражданин Армении при помощи двух приятелей решил похитить свою 30-летнюю знакомую. Ее подкараулили на улице и усадили в машину, однако женщина стала сопротивляться и звать на помощь. Очевидцы вызвали полицейских, которые блокировали автомобиль и освободили похищенную.

Кроме того, 28-летний обвиняемый, также являющийся гражданином Армении, в 2016 году украл куртку из детской больницы в Армавире, утверждает следствие.

Всем троим мужчинам предъявлено обвинение в похищении, а одному из них - и в краже, сообщило 21 декабря на своем сайте Следственное управление СКР по Краснодарскому краю. За похищение каждому из них грозит до 12 лет заключения, а соответствующая часть статьи Уголовного кодекса о краже предполагает до двух лет ограничения свободы или до четырех месяцев ареста.

Обвинительное заключение утверждено, дело передано в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщила 21 декабря на своем сайте краевая прокуратура. Комментариями обвиняемых или их представителей "Кавказский узел" не располагает.