Более 200 фермеров Кабардино-Балкарии не смогли получить господдержку

25 мая 2021, 00:58

Из выделенных государством субсидий в размере 650 миллионов рублей на поддержку сельхозпроизводителей в 2020 году 450 миллионов, то есть 69% от всей суммы, было отдано шести крупным сельхозпроизводителям. При этом заявки 220 мелких сельхозпроизводителей не были удовлетворены, сообщили представители общественных организаций Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года специальный уполномоченный Союза промышленников и предпринимателей КБР по защите малого и среднего бизнеса Жантемир Губачиков направил письмо в правительство Российской Федерации, в котором пожаловался, что Минсельхоз республики выделил ряду предпринимателей гранты на развитие фермерских хозяйств, но чиновники вынуждают селян приобретать скот на собственные деньги или в долг.

«Выделение субсидий в области поддержки сельского хозяйства осуществляется непрозрачно, государственную поддержку получают в основном крупные сельхозпроизводители, Минсельхоз КБР нарушает нормативно-правовые акты правительства РФ, касающиеся выделения субсидий», - говорится в письме от 24 мая, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Письмо адресовано Счетной палате России и министерству сельского хозяйства России, главе Кабардино-Балкарии и прокурору республики. Его подписали специальный уполномоченный по делам фермеров и малых форм хозяйствования Жантемир Губачиков, руководитель Правозащитного Центра Валерий Хатажуков, заместитель руководителя Координационного совета адыгских общественных организаций Муаед Чеченов и руководитель местного отделения партии «Яблоко» Хаким Кучмезов.

В письме говорится, что поводом для подобного обращения стало множество жалоб фермеров, индивидуальных предпринимателей на то, что невозможно получить государственную поддержку.

«Сельхозпроизводители, осуществляющие закладку многолетних плодово-ягодных насаждений, годами обращаются за субсидиями, но не могут их получить. Минсельхоз КБР регулярно разрабатывает новые нормативные акты, регулирующих механизм предоставления субсидий, делая это исключительно в интересах крупных сельхозпроизводителей, игнорируя интересы фермеров, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей», - утверждают авторы письма.

В письме указывается, что в соответствии с Правилами предоставления субсидий, утвержденными Правительством КБР, повышающий коэффициент к размеру субсидий на закладку многолетних насаждений в зависимости от плотности посадки растений на один га составляет от 1,4 до 3. Минимальная ставка на выплату субсидий на закладку садов интенсивного типа с плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев на 1 га установлена в сумме 51 600 рублей. С применением трехкратного повышающего коэффициента размер субсидии на 1 га получается 154 000 руб.

Ранее руководитель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов КБР Зоя Аликаева жаловалась, что гранты и субсидии для фермерских хозяйств в республике распределяются неравномерно. Так, почти не получают поддержку из бюджета животноводы из горных селений.

Между тем, министерством сельского хозяйства республики установлены свои ставки субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями, говорится в письме.

«Так для садов интенсивного типа с плотностью посадки деревьев от 3501 на 1 га и установкой противоградовой сетки установлена максимальная ставка субсидий в сумме 1 056 000 рублей, что в 20 раз больше, чем предусмотренный трехкратный повышающий коэффициент [...] Это привело к тому, что за счет снижения ставок садоводам с плотностью посадки деревьев от 800 до 2500 увеличены суммы субсидий в интересах крупных сельхозпроизводителей. В результате просубсидированными в 2020 году оказались около 700 га из заложенных 1380 га, т. е. всего около 50% , не считая заложенных в 2019 году и не получивших субсидии», - говорится в письме.

В 2020 году общая сумма выплаченных субсидий составила около 650 миллионов рублей, из которых около 450 миллионов рублей, то есть 69% от всей суммы выплачено всего шести крупным сельхозпроизводителям. Именно по этой причине из 250 заявителей, которые подали заявки, субсидии получили только 31 - то есть 12,4%. Такая же ситуация была и в предыдущем году.

Таким образом, без господдержки в 2020 году остались 220 малых предпринимателей, которые имели право на получение субсидий.

По мнению авторов письма, было бы справедливо утвердить для всех участников конкурса единую минимальную ставку с возможностью применения повышающих коэффициентов от 1,4 до 3 с учетом плотности закладки на один га.

«Лимит бюджетных средств должен быть распределен между всеми заявителями пропорционально заявленным суммам. Между тем в Минсельхозе КБР придумали [...] механизм предоставления крупным хозяйствам практически около 90% всего лимита бюджетных средств путем манипуляции размерами субсидий, которые утверждаются ими же», - сообщают авторы письма.

По их мнению, есть основания полагать, что получатели крупных сумм субсидий оповещаются Минсельхозом КБР до появления официального сообщения о начале приема заявок на предоставление субсидий. Поэтому они раньше всех представляют документы. «По установленным правилам в первую очередь удовлетворяются заявки тех, кто раньше представил документы. Как правило, заявки крупных хозяйств поступают в первый день периода, в течении которого производится прием документов», - говорится в письме.

По мнению авторов письма, подобное распределение Минсельхозом субсидий является «грубым нарушением федерального законодательства». По их мнению, 650 млн. руб. при их справедливом распределении хватило бы на всех заявителей.

"Когда по этому вопросу возникает дискуссия, представители руководства Минсельхоза отвечают, что, мол, выделенный лимит бюджетных средств недостаточный. Возникает вопрос: почему должны страдать только малые предприниматели? Если денег мало, то это общая проблема, нельзя отгораживать от этого крупных сельхозпроизводителей. По нашему мнению, госсубсидию должны получать все заявители, которые представили необходимые документы в назначенный период, так как они имеют одинаковые права. Распределение в любом случае должно быть проведено пропорционально заявленным и обоснованным суммам. Это было бы более справедливым, тогда не было бы приоритета крупным сельхозпроизводителям, которые ныне получают крупные и особо крупные субсидии", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из авторов письма, специальный уполномоченный по делам фермеров и малых форм хозяйствования Жантемир Губачиков.

Он привел пример, когда в 2020 году крупное предприятие "получило более 164 миллиона рублей, а в то же время 220 заявителей остались без субсидий - такое происходит каждый год, кому-то все, кому-то ничего".

Авторы письма просят контролирующие органы проверить изложенные факты и принять соответствующие меры.

Письмо направлено адресатам 24 мая, а также передано для публикации в СМИ.

«Кавказский узел» не располагает комментариями министерства сельского хозяйства. Направлен официальный запрос.

Напомним, что, как ранее сообщал «Кавказский узел», фермер Хазретали Жемухов из селения Псынадаха обратился в прокуратуру после отказа Минсельхоза Кабардино-Балкарии в выдаче гранта на развитие подсобного хозяйства. В декабре 2020 года надзорное ведомство поддержало фермера, отметив, что при проведении конкурсного отбора членами конкурсной комиссии могли использоваться подложные документы. 20 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии направил на новое рассмотрение дело Жемухова.