Жители Нартана пригрозили протестами из-за застройки сельских пастбищ

14 сентября 2020, 07:45

Застройка арендаторами пастбищ в селе Нартан Чегемского района лишает местных жителей возможности заниматься животноводством, заявили сельчане. Он направили властям уведомление о проведении митинга и пригрозили перекрыть дорогу, если их требования не будут выполнены.

Как писал "Кавказский узел", жители села Нартан Чегемского района в 2011 году требовали от президента России разобраться с земельным вопросом в районе и передать селению земли, отданные местному опытно-производственному хозяйству (ОПХ), преобразованному из колхоза. В марте 2016 года антимонопольная служба в Кабардино-Балкарии потребовала расторгнуть договор на аренду земли между управлением Росимущества и опытно-производственным хозяйством в селе Нартан как нарушающий закон о защите конкуренции. Заявление с просьбой проверить сделку в УФАС подал один из сельчан.

Жители Нартана рассказали, что более 100 гектаров пастбищ в селе застраивается, и им скоро негде будет пасти скот.

"Те участки, на которых пасется скот жителей Нартана, стали застраиваться. Сразу за мостом через речку, который, в том числе использовался для прогона скота, строится автозаправочная станция. Когда АЗС построят, скоту уже негде будет пройти", – рассказал 13 сентября корреспонденту "Кавказского узла" житель селения Нартан Олег Абазов.

Он также сказал, что застраиваются и сами пастбища. "Посмотришь – появились столбы, потом посмотришь – появились стены, потом крыша... Все кругом засорили. Жители Нартана всем этим очень возмущены, но на них не обращают внимания", – сказал Абазов. По словам сельчанина, глава местной администрации направил жителей разбираться с этим вопросом в Росимущество, но получить разъяснения там им и не удалось.

Абазов также пожаловался, что если пастбища займут коммерческой застройкой, то жителям Нартана придется либо продать скот, либо забить его, и им не на что будет жить.

"Работы в селе нет. Еще и коронавирус внес свои коррективы. Люди вынуждены заниматься разведением крупного рогатого скота, так как это единственный источник дохода для сельского жителя. Почти в каждом дворе в Нартане имеется по одной-две коровы. У меня, например, пять голов. Всего поголовье в селе составляет 230 животных. Коровы – это молоко, сыр, сметана. Натуральное питание для всей семьи", – рассказал он.

Абазов также посетовал, что ему 57 лет, и на работу не возьмут. "Ничему новому я уже не научусь. А как ухаживать за скотом и птицей, я знаю с детства. Но нас хотят лишить и этого, застраивая пастбища у села. При этом нам не говорят, кто распоряжается землями Нартана", – рассказал он.

По словам сельчанина, 10 сентября он направил уведомление о митинге главе села Валерию Кягову. "Весь Нартан выйдет... Мы будем стоять и не разойдемся до тех пор, пока все сельхозугодья, которые были пастбищами, не вернут селу", – сказал Абазов.

Глава фермерского хозяйства Анатолий Яганов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него 20 голов крупного рогатого скота. "Есть и дойное стадо, и мясное. В 2012 году получил государственную субсидию, построил ферму, хранилище для сена... Я не могу ликвидировать свою ферму, потому что я этим живу. Я помогаю своим детям, у меня семь внуков", – сказал он.

Яганов также рассказал, что раньше земля опытно-производственного хозяйства "Нартан" была федеральной собственностью, ею распоряжалось Росимущество. "Мы пять лет судились за то, чтобы землю нам вернули. В 2019 году ее передали в собственность местной администрации. Но до того как земли перешли в распоряжение местной администрации, Росимущество успело распродать значительную их часть. Те, кто сейчас на наших пастбищах забивают колышки и строит объекты, приобрели участки в то время", – предположил он.

Фермер также сказал, что если требования селян не будут удовлетворены, то они намерены перекрыть либо трассу, либо железную дорогу. "В прошлом году нартановцы уже перекрывали дорогу… К нам приезжал глава КБР Казбек Коков, обещал разобраться в ситуации и решить вопрос, однако ничего не решил. Нескольким активистам выделили по два-три гектара земли, чтобы они замолчали", – рассказал он.

В марте 2019 года около 50 человек на час перекрыли федеральную трассу в районе селения Нартан Чегемского района, протестуя против передачи участка земли под яблоневый сад, сообщил один из участников акции Рустам Долов. Люди недовольны тем, что местный предприниматель начал высаживать яблоневый сад на площади около 200 гектаров, рассказал он.