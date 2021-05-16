Пользователи Instagram предложили запретить продажу спиртного в Дагестане после инцидента с пьяным водителем

16 мая 2021, 15:45

Продажу спиртного в Дагестане нужно полностью запретить, предложили пользователи Instagram после задержания на Ураза-байрам нетрезвого водителя, который сбил полицейского. Их оппоненты указали на неэффективность такой меры.

"Кавказский узел" сообщал, что 14 мая в Дагестане был задержан водитель, который, будучи пьяным, сбил сотрудника ДПС на автодороге в Ботлихском районе и скрылся с места аварии. Следователи полагают, что наезд на полицейского был совершен намеренно. Ему грозит до 10 лет заключения. Около 200 жителей Ансалты потребовали отпустить односельчанина, устроив потасовку и разбив камнем стекло полицейской машины. Пользователи Instagram осудили участников акции.

На видео, опубликованном МВД Дагестана, легковая машина объезжает полицейский автомобиль, который перегораживает проезжую часть, а затем сбивает полицейского. Правоохранитель падает, с него слетает фуражка. Далее следуют кадры допроса задержанного - мужчины с ранами на лице и правой руке, замазанными зеленкой. Он признает, что сбил полицейского, и говорит, что раскаивается в содеянном.

Некоторые читатели Instagram-паблика МВД Дагестана призвали к запрету продажи алкоголя в Дагестане. "Я за то, чтоб в Дагестане запретили спиртное полностью", - написал пользователь mozaikdla. Этот комментарий собрал 692 "лайка", однако вызвал и возражения. "Кто пьет, все равно найдет, где. И у нас светская республика. Тем более, такой наплыв туристов. Этого не будет никогда", - написал djamaludinov_89. "Наркотики запрещены, и-и-и? Не употребляют?" - возразил lakec13. "Не запрещать, а воспитывать надо с малых лет", - высказался 2020_k_s_sh_, собрав 41 "лайк".

"Возможно, запретят завозить и пробовать алкоголь, но это никак не поможет - у кого кипит кровь, пить они начнут дома, <...> кто-то начнет самогон гнать в сарае, как в старые добрые времена", - напомнил о действовавшем в Советском Союзе сухом законе krasnoarmeysk_mebel. "Да и сейчас очень много знакомых гонят самогонку и продают даже", - добавил к его комментарию grm8861. "Будут суррогаты пить и в аптеке покупать спиртосодержащее", - предположила lana36530.

В Дагестане уже действует запрет на продажу алкоголя во время месяца Рамадан. Некоторые местные жители указали в Facebook, что это ущемляет права жителей. Кроме местных жителей, возможности купить алкоголь лишены и туристы, посещающие республику в майские праздники. На это указал и продавец одного из махачкалинских магазинов. "Я работаю в магазине, где продают сувениры и алкоголь. В основном покупателями были туристы. В месяц Рамадан запрещено продавать спиртное, поэтому бизнес сильно просел. Но кто не пил, тот и не будет пить, зачем нужен такой закон? Каждый день десятки туристов приходят к нам, просят продать сувенирный коньяк и другие напитки", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" продавец Сапият.

Другие противники запрета торговли алкоголем указали на опыт Чечни. "Чтобы потом ездили в другие регионы и спьяну на ушах ходили, что ли?" - отреагировала на предложение запретить алкоголь russia_232. "Как это делают те, что из соседней республики", - добавила patimatalhasovna6.

"Вот соседям запретили, и что? Они в Дагестане упиваются или на Ставрополье отрываются", - заявила, в свою очередь, markklovadunia.

В Чечне фактически действует сухой закон, употребление алкоголя порицается и обществом. С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь гипермаркет "Лента", однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, говорится в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

В Дагестане и без запрета алкоголя религиозные нормы влияют на торговлю, возмутился s_sviridovich. Он напомнил о том, что не все жители республики практикуют ислам. "Каждый сам себе выбирает меру запрета и поста. В этом году, возвращаясь в средневековье, в нашей республике во время Уразы даже кофейные аппараты отключили... Зачем? Что за дебилизм? <...> Кто хочет кофе, он и дома выпьет. И сотни тысяч людей есть, кто не держал пост. Так и с алкоголем и сигаретами", - написал пользователь.

Идею запрета на алкоголь раскритиковали и с религиозных позиций. "Запрета Всевышнего мало, что ли?! Уже давно спиртное запретил сам Аллах. Здравомыслящему [верующему] этого достаточно", - заявил mmm_sh__.

13, а также 14 мая, когда и произошел инцидент в районе села Ансалта, были объявлены в Дагестане выходными днями в связи с одним из главных мусульманских праздников - Ураза-байрамом.

Еще одним пользователем, спровоцировавшим дискуссию о запрете алкоголя, стал rasul_o5_official. "А нельзя вообще запретить спиртное в Дагестане? Или это невыгодно?", - написал он, собрав 204 "лайка". "Это бессмысленно. Есть многочисленные опыты с сухим законом в разных странах. Не поможет. Надо нацию воспитать, и тогда алкомаркеты сами закроются за ненадобностью", - написал в ответ _koshmar05_, комментарий которого собрал большее число "лайков" - 235. "Запретят спиртное - найдут другую гадость. Начнут пить, или курить, или нюхать или колоть", - написал fati_rfm_fati. "Не запрещать надо, а таких <...> надо наказать", - заявил gasan2949.

К 15.45 мск 16 мая публикация на странице МВД Дагестана, сделанная 15 мая, собрала 304,7 тысячи просмотров, 9886 "лайков" и 1683 комментария. У паблика 398 тысяч подписчиков.