Пользователи соцсети осудили жителей Дагестана за акцию в поддержку нарушителя

15 мая 2021, 17:41

Около 200 жителей Ансалты потребовали отпустить односельчанина, который сел за руль пьяным и сбил полицейского, сообщило МВД Дагестана. Пользователи Instagram сочли поведение участников акции постыдным.

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана сообщило о задержании водителя, который вечером 14 мая сбил сотрудника ДПС на автодороге в Ботлихском районе и скрылся с места аварии. Следователи полагают, что наезд на полицейского был совершен намеренно. Ему грозит до 10 лет заключения.

Задержанный - 34-летний житель селения Ансалта Ботлихского района, ранее неоднократно судим, более 30 раз привлекался к административной ответственности и был лишен водительских прав на управление машиной в нетрезвом виде, говорится в сегодняшней публикации на странице МВД Дагестана в Instagram.

На видео, которым сопровождается публикация, легковая машина объезжает полицейский автомобиль, который перегораживает проезжую часть, а затем сбивает полицейского. Правоохранитель падает, с него слетает фуражка. Автомобиль скрывается из вида, за ним уезжают несколько полицейских машин с включенными проблесковыми огнями и сиреной.

Далее следуют кадры допроса задержанного - мужчины с ранами на лице и правой руке, замазанными зеленкой. "Выехал за сигаретами. Сел за руль. Ехал домой <...>. [Полицейские] пытались останавливать. Не остановился. <...> [На следующем посту] тоже пытались остановить - не остановился и сбил сотрудника, и поехал дальше. Не доезжая до селения Ансалта, остановили и доставили в отдел", - говорит мужчина. На уточняющий вопрос силовика он заявляет, что раскаивается в содеянном и признает вину.

После задержания жителя Ансалты 200 его односельчан потребовали от полицейских его отпустить, сообщило МВД Дагестана на своей странице в соцсети. "Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины. <...> Предводителем этой толпы стал ранее неоднократно судимый брат нарушителя, который привлекался за кражи и хранение наркотиков", - утверждается в сообщении. Протестующие говорили полицейским, что "в такой праздник можно было и отпустить", отметил представитель ведомства.

На видео в данной публикации показана дорога, на которой припарковано множество легковых машин. Десятки людей обступили полицейский автомобиль и громко говорят.

13 и 14 мая были объявлены в Дагестане выходными днями в связи с одним из главных мусульманских праздников - Ураза-байрамом. В этом году количество верующих на праздничной молитве по случаю Ураза-байрама в мечетях Дагестана было почти таким же, как и до пандемии, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" мусульмане.

Читатели паблика МВД Дагестана раскритиковали жителей Ансалты, поддержавших нарушителя. "Неужели этим людям даже стыдно не было за него выходить?" - удивилась zara_8525. Ее комментарий собрал 257 "лайков". "Мне самому стало стыдно за эту ситуацию!", - написал gadjjjjj, собрав 343 "лайка". "Как жаль, что не осталось у нас взрослых, уважаемых людей, перед которыми было бы стыдно стоять за содеянное <...> Почему мы забыли про гордость и честь семьи, рода, села?" - высказалась anzhela_murtuzalieva. Ее комментарий стал одним из самых популярных и собрал 622 "лайка".

"Вот такой вот Дагестан! А теперь представьте, сколько скольким сошло с рук такое поведение и преступление, просто потому, что они из Дагестана, и у них родственники занимают хороший пост", - указала suleymanova___________. Ее комментарий отметили как понравившийся 135 пользователей соцсети.

Davidgasankadiev в своем комментарии призвал наказать участников акции протеста. "Тех, кто потасовку устроил, тоже закрыть (арестовать. - Прим. "Кавказского узла"). Их близких если собьет такой, то как будет? Что вообще творится?" - возмутился пользователь. Его комментарий собрал 177 "лайков".

К 17.41 мск 15 мая публикация на странице МВД Дагестана собрала 268 тысяч просмотров, 8502 "лайка" и 1546 комментариев. У паблика 398 тысяч подписчиков.