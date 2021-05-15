Житель Дагестана задержан после наезда на полицейского

15 мая 2021, 15:25

Полицейские задержали водителя, подозреваемого в том, что он сбил сотрудника ДПС на автодороге в Ботлихском районе и скрылся с места аварии, сообщили следователи.

По версии следствия, вечером 14 мая 34-летний водитель автомобиля Toyota Camry сбил инспектора ДПС, которой нес службу на автодороге Ботлих-Рахата-Беледи. В результате сотрудник полиции получил травмы, а водитель скрылся с места происшествия, сообщили следователи. Следователи полагают, что наезд на полицейского был совершен намеренно.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти предусмотренного (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.

Отметим, наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

Комментариев задержанного или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что житель Кизилюрта был задержан после того, как сбил сотрудника полиции, пытавшегося его остановить.