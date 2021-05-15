15 мая 2021, 15:25

Житель Дагестана задержан после наезда на полицейского

Полицейские задержали водителя, подозреваемого в том, что он сбил сотрудника ДПС на автодороге в Ботлихском районе и скрылся с места аварии, сообщили следователи.

По версии следствия, вечером 14 мая 34-летний водитель автомобиля Toyota Camry сбил инспектора ДПС, которой нес службу на автодороге Ботлих-Рахата-Беледи. В результате сотрудник полиции получил травмы, а водитель скрылся с места происшествия, сообщили следователи. Следователи полагают, что наезд на полицейского был совершен намеренно.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти предусмотренного (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.  

Отметим, наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

Комментариев задержанного или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что житель Кизилюрта был задержан после того, как сбил сотрудника полиции, пытавшегося его остановить.

Примечание:

"Задержан скрывшийся после наезда на ребенка дагестанский водитель", "Восемь человек пострадали при ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 мая 2021, 16:23

15 мая 2021, 14:49

15 мая 2021, 14:00

  • Девять активистов задержаны после акции в Сюнике

    Активистов, перекрывших дорогу в Сюникской области Армении с требованием вооружить жителей приграничных сел, вечером 14 мая доставили в полицию. Один из задержанных объявил сухую голодовку, сообщил адвокат.

15 мая 2021, 13:28

15 мая 2021, 13:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи