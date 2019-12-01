01 декабря 2019, 12:47

Житель Кизилюрта задержан после наезда на полицейского

Мужчина сбил сотрудника полиции, пытавшегося его остановить, и скрылся, но был задержан в Кизилюрте, сообщило МВД. Полицейский госпитализирован с травмами.

По данным полиции, инцидент произошел сегодня около 02.00 мск на федеральной автодороге "Кавказ". "Неизвестный, управляя автомашиной Mercedes черного цвета, совершил наезд на сотрудника полиции, находившегося на службе [...] после чего скрылся с места происшествия", - сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

Полицейский с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами доставлен в больницу Кизилюрта. По подозрению в ДТП задержан 24-летний житель Кизилюрта. "По результатам заключения судебно-медицинского эксперта будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении, размещенном на странице министерства в Instagram.

Сообщение проиллюстрировано черно-белой видеозаписью, сделанной камерой наблюдения. На ней видно, как сотрудник полиции в форме подает жезлом сигнал водителю об остановке, но автомобиль, не снижая скорости, сбивает его. На кадрах видна также пометка "2019-12-01 01:49".

Комментариев от задержанного либо его представителей относительно версии МВД пока не поступало.

Примечание:

"Задержан скрывшийся после наезда на ребенка дагестанский водитель", "Восемь человек пострадали при ДТП с пассажирской "газелью" в Дагестане", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Дагестане".

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