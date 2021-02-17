Воспитательная беседа в полиции Ачхой-Мартана возмутила пользователей Instagram

17 февраля 2021, 20:44

Видео, на котором офицер полиции отчитывает двух молодых людей из Ачхой-Мартановского района за поддержку интернет-публикаций с критикой чеченских властей, вызвало возмущение у пользователей Instagram. Один из юношей оклеветан, заявила участница дискуссии.

"Кавказский узел" информировал, что 14 февраля начальник отдела МВД по Гудермесскому району Исхак Чалаев опубликовал видео разъяснительной беседы с тремя молодыми людьми, в которой он отчитал их за поддержку публикаций "евроичкерийцев" с критикой чеченских властей. Чалаев огласил и имена юношей. Беседу майор полиции назвал реализацией Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. По мнению правозащитников Светланы Ганнушкиной и Руслана Кутаева, глава РОВД поддержал заданный федеральной властью вектор конфронтации с западными странами. Беседы на политические темы не входят в круг обязанностей полицейских, указал адвокат Евгений Черноусов.

Чеченские силовики регулярно отчитывают местных жителей по разным поводам и выкладывают видео этих бесед в соцсети. Основанием для этого может стать нарушение правил дорожного движения, употребление алкоголя или наркотических веществ, занятия колдовством и даже ношение никаба - то есть как реальные правонарушения, так и поступки, которые чеченские власти считают неправильными. Особенностью профилактических бесед в Чечне является стремление унизить нарушителей, указала правозащитница Светлана Ганнушкина. Юрист Евгений Черноусов отметил, что публиковать видео таких бесед силовики могут только с согласия нарушителей.

Instagram-паблик "ЧП. Грозный" разместил видео еще одной "разъяснительной беседы" в рамках реализации концепции духовно-нравственного воспитания, проведенной на этот раз в Ачхой-Мартане. Пояснение к видео дублирует публикацию Исхака Чалаева. Там говорится о "чуждых традиционному исламу течениях", "экстремистских явлениях, которые получили широкую известность на Ближнем Востоке" и проповедях с призывом к джихаду. Однако на видео полицейский, как и в случае с Чалаевым, говорит именно о критике властей.

"Мы сегодня собрались обсудить, какая польза от интернета и какой вред. Эти двое мужчин в интернете подписались на разные группы, поддерживали и считали правдой все плохое, что там писалось про нашу власть и народ. В интернете кто угодно садится, говорит на арабском, приводит один-два хадиса (изречения из Корана. - Прим. "Кавказского узла") и таким, как эти двое, кажется, что он прав. Им кажется, что он знает религию. В каждом селе есть мечети, одна краше другой - их построили по поручению Рамзана Ахматовича, спасибо ему. Есть школы хафизов, имамы, институты исламские. Муфтий есть, ему можно задать вопрос. У меня большая просьба ко всем родителям: чтобы вы следили, что делает в интернете ваш ребенок, на какие сайты он заходит. В наше время все сплетни и беды - от интернета", - говорит полицейский в ролике, переведенном с чеченского языка "Кавказским узлом".

Тема полезности интернета в ролике не раскрывается. В публикации указаны имена и фамилии молодых людей, с которыми проведена беседа. В кадре они сидят в кабинете полицейского начальника не одни, а каждый с мужчиной постарше. Один из этих мужчин в ролике соглашается с полицейским.

"Как он и сказал, на улице везде мечети, чисто. По сравнению с другими республиками есть огромная разница в том, как обстоят дела здесь и там. Мы говорим этим [молодым людям] и всем остальным - уберегать себя от таких людей [в интернете]. Есть, где узнать и спросить, что вам интересно. У нас в республике есть очень много ученых. Поэтому просим всех - молодых и взрослых - не слушать и уберегать себя от таких. Мы должны уберечься", - говорит мужчина по-чеченски.

Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики была утверждена Рамзаном Кадыровым еще в 2013 году, указано в документе, опубликованном на сайте чеченского министерства по делам молодежи. Духовно-нравственное воспитание молодежи - одна из задач Консультативного совета, о создании которого Кадыров заявил в январе 2020 года. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, Кадыров, создавая совет, скопировал идею Владимира Путина, который расширил полномочия Госсовета.

К 20.45 мск 17 февраля публикация собрала 20 237 просмотров, 351 "лайк" и 18 комментариев. Пользователь pervuha_05 выразил сомнение в том, что полицейский на видео достаточно авторитетен в вопросах религии. "Сами начните соблюдать религию, а потом можно говорить", - написал он.

Пользовательница cguctok заявила, что один из людей на видео оклеветан. "Я <...> позвонила в отдел полиции [по Ачхой-Мартановскому району] просто в ярости. Я сообщила, что этот человек не имеет отношения к оппозиции, он мой сотрудник, мы его знаем тысячу лет, и мы с ним оба любим нашего президента. Мы фанаты, прямо, нашего главы! Я это сообщила в дежурную часть <...>. Но каждый, кто узнал об этой истории, сообщил мне, что смысла нет, никто и никогда не признает ошибку, а человеку сделают хуже, дабы доказать мне свою правоту! Мне это сказали более 25 человек. <...> Как нам доказать, что его оклеветали?! Или это на грани фантастики, как говорит нам каждый, кто живет в Чечне?" - написала сегодня пользовательница соцсети.

В свою очередь, пользователь 1ubaid_takaev решил, что дело в критике федеральных властей, а не республиканских. "Если вы так сильно любите этих русских, езжайте в Россию и живите там, не мучайте чеченцев ради Путина", - призвал он авторов ролика. Пользовательница cguctok возмутилась этим комментарием. "Не вредите, пожалуйста, этой ересью! <...> Глава этой республики назначен создателем миров! Или у вас есть другая версия и вы оспариваете слова Господа?!" - заявила она в ответ.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".