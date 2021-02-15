Правозащитники указали на политический подтекст беседы с юношами в полиции Гудермеса

Глава отдела полиции по Гудермесскому району, отчитав молодых людей за поддержку "евроичкерийцев", поддержал заданный федеральной властью вектор конфронтации с западными странами, сочли правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев. Беседы на политические темы не входят в круг обязанностей полицейских, указал адвокат Евгений Черноусов.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 февраля начальник отдела МВД по Гудермесскому району Исхак Чалаев опубликовал видео разъяснительной беседы с тремя молодыми людьми, в которой он раскритиковал их за поддержку публикаций "евроичкерийцев" с критикой чеченских властей. Чалаев в своей публикации назвал всех троих юношей поименно. Саму беседу майор полиции назвал реализацией Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения.

Чеченские силовики регулярно отчитывают местных жителей по разным поводам и выкладывают видео этих бесед в соцсети. Основанием для этого может стать нарушение правил дорожного движения, употребление алкоголя или наркотических веществ, занятия колдовством и даже ношение никаба - то есть как реальные правонарушения, так и поступки, которые чеченские власти считают неправильными. Особенностью профилактических бесед в Чечне является стремление унизить нарушителей, указала правозащитница Светлана Ганнушкина. Юрист Евгений Черноусов отметил, что публиковать видео таких бесед силовики могут только с согласия нарушителей.

Чеченские силовики занялись не своим делом, указал юрист

Высказывания Чалаева о "евроичкерийцах" противоречат закону "О службе в органах внутренних дел",считает московский адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. "Представители полиции должны руководствоваться основным законами - "О Полиции", "О службе в органах внутренних дел", в которых расписаны все их права и обязанности. Главная их деятельность - предупреждение, пресечение преступности, раскрытие преступлений. Вопросы нравственности, духовности - это не обязанности полиции. Эта тема совершенно не касается начальника отдела МВД по Гудермесскому району Чечни. Он совершенно не имеет права комментировать и давать характеристики группе людей", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Черноусов.

В данном случае полицейский начальник взял на себя функцию духовного и нравственного воспитания молодежи, но это не задача полиции, подчеркнул адвокат. "Начальник не должен критиковать людей, которые ему не нравятся. Тем более, что в их действиях нет факта нарушения закона. Молодые люди не совершали действия, которые бы говорили о намерении нарушить закон. Он пытается реализовывать Единую концепцию духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения, которая является политическим документом, но при этом не касается профилактики правонарушений. Такая деятельность не должна остаться без внимания министра [внутренних дел России Владимира] Колокольцева. Со стороны руководства МВД РФ должны последовать, как минимум, замечания в связи с такой деятельностью", - отметил Черноусов.

Напомним, что Исхак Чалаев был переведен на должность главы Гудермесского отдела полиции в ноябре 2020 года. На его место руководителя Ножай-Юртовского РОВД был назначен брат Исхака Чалаева, Мурад, который работал в этом отделе полиции начальником отдела уголовного розыска. Исхак и Мурад Чалаевы - выходцы из села Беной Ножай-Юртовского района и принадлежат к тейпу Беной, как и глава Чечни Рамзан Кадыров. Назначение братьев Чалаевых связано не только с тем, что они однотейповцы Кадырова, но и с их личной преданностью главе Чечни, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

При этом Черноусов предположил, что Исхак Чалаев обнародовал имена молодых людей с их согласия. "Допустимо обнародовать имена тех, с кем проводилась беседа, если они сами дали такое согласие. Без их разрешения этого делать нельзя. Думаю, такое согласие имеется", - сказал адвокат.

У молодых людей не было иного выбора, кроме как дать свое согласие на публикацию имен, уверена глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Если допустить, что у них спрашивали согласие, то мы же понимаем, что они не могли отказать, запретить публиковать свои имена. Разве они могли не пойти в отдел полиции на эту беседу? Конечно, они не могли отказать и не пойти. Вот это и описывает ситуацию в Чечне", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

Правозащитники указали на политическую подоплеку беседы в Гудермесском РОВД

По словам Ганнушкиной, упоминание Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения, которую составили по указу Кадырова, и содержание беседы свидетельствуют о том, что руководство Чечни копирует политику Кремля по противостоянию коллективному Западу.

"Конечно, это внутричеченская история с попыткой показать лояльность лично Кадырову. Но они также показывают, что полностью улавливают общероссийский политический контекст и ведут свою политику противостояния коллективному Западу. Таким образом руководство Чечни демонстрирует Кремлю чуткое понимание текущего политического момента и предпринимает шаги для поддержания этой политики внутри республики", - пояснила Ганнушкина.

Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики была утверждена Рамзаном Кадыровым еще в 2013 году, указано в документе, опубликованном на сайте чеченского министерства по делам молодежи. Духовно-нравственное воспитание молодежи - одна из задач Консультативного совета, о создании которого Кадыров заявил в январе 2020 года. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, Кадыров, создавая совет, скопировал идею Владимира Путина, который расширил полномочия Госсовета.

Со Светланой Ганнушкиной согласился и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Это такой симбиоз реализации личных целей руководства Чечни и попыткой продемонстрировать Кремлю чуткое понимание текущего политической установки по борьбе против коллективного Запада и их ценностей. Поэтому на видео говорится о развратном образе жизни, спиртном и так далее", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.