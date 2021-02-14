Чеченский силовик на видео отчитал трех юношей за поддержку "евроичкерийцев"

14 февраля 2021, 18:21

Глава отдела МВД по Гудермесскому району опубликовал видео разъяснительной беседы с тремя молодыми людьми, в которой раскритиковал их за поддержку публикаций "евроичкерийцев" с критикой чеченских властей.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно отчитывают местных жителей по разным поводам и выкладывают видео этих бесед в соцсети. Поводом для этого может стать нарушение правил дорожного движения, употребление алкоголя или наркотических веществ, занятия колдовством и даже ношение никаба - то есть как реальные правонарушения, так и поступки, которые чеченские власти считают неправильными. Особенностью профилактических бесед в Чечне является стремление унизить нарушителей, указала правозащитница Светлана Ганнушкина. Юрист Евгений Черноусов отметил, что публиковать видео таких бесед силовики могут только с согласия нарушителей.

Начальник отдела МВД по Гудермесскому району Исхак Чалаев отчитался сегодня о "разъяснительной беседе" с тремя юношами, которых он назвал поименно. Саму беседу майор полиции назвал реализацией Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения.

По словам Чалаева, в основном речь шла о "проявлениях терроризма и экстремизма в сети "Интернет"". "В Чеченской Республике нет места чуждым традиционному исламу течениям. Экстремистские явления, которые получили широкую известность на Ближнем Востоке, не имеют ничего общего с истинными канонами нашей религии и общечеловеческими ценностями. <...> Псевдобогословы, распространяя в интернете различные проповеди с призывами на джихад, пытаются манипулировать сознанием нашей молодежи", - говорится в публикации на странице Чалаева в Instagram.

При этом на видео беседы, опубликованном Чалаевым, говорится "евроичкерийцах", которым, по мнению главы РОВД, не нравится рост религиозности в Чечне. "Каждый, кто защищает евроичкерийцев, должен понимать, что их идеология принесла нашему народу. В те времена, когда такая политика была распространена в нашей республике, можно было в любом магазине купить спиртное, кафе часто превращались в ночные клубы, а молодёжь носила одежду, не подобающую нашему народу. С приходом к власти первого президента Чеченской Республики Ахмата-хаджи Кадырова, мы вернулись к мирной и созидательной жизни. Именно это евроичкерийцам и не нравится. Поэтому они выступают против нашей политики. Вы должны понимать, что они используют вас ради своей выгоды, и никакого блага для вас они не несут", - процитировал сказанное Чалаевым во время профилактической беседы "Грозный-Информ".

"Евроичкерийцами" власти Чечни называют эмигрировавших в Европу противников нынешнего режима. Блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, жалуются на регулярно поступающие угрозы. "Кавказским узлом" также опубликовано видео, записанное в мае 2016 года, где Кадыров озвучивает угрозы в адрес чеченской диаспоры в Европе. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

По мнению полицейского начальника, против Чечни ведется "интернет-война". "Если у вас есть разум, то [вы не должны] сидеть в интернете, подписавшись непонятно на что, где они говорят про нашу республику, про народ всякие бессмыслицы, делают картинки. Вы не должны сидеть там, поддерживать это и смеяться над этим. Против нашего народа сейчас идет интернет-война, над этим работают целые институты", - перевел "Кавказский узел" слова Исхака Чалаева.

На видео демонстрируются висящие на стене кабинета портреты Владимира Путина, первого президента Чечни Ахмата Кадырова и его сына, действующего главы республики Рамзана Кадырова. Трое молодых людей во время беседы стоят, опустив глаза. Один из них с длинной бородой. Молодые люди молчат, и лишь в конце беседы подтверждают, что "поняли, конечно".

К 18.20 мск 14 февраля публикация на странице Чалаева собрала более шести тысяч просмотров, 1599 "лайков" и 583 комментария. У Чалаева 80,6 тысячи подписчиков в Instagram. Читатели его страницы поддержали Чалаева, оставив, в основном, односложные комментарии вроде "Ахмат - сила".

Аналогичные комментарии вызвала эта публикация и на странице "ЧП. Чечня" в Instagram. "Я с ним полностью согласен, у нас в республике был полный беспредел", - написал mair__tl.

Ранее беседы с молодежью проводились и в ОВД Курчалоевского района. Так, в начале января 2020 года там отчитали молодых людей, скандировавших на новогоднем празднике лозунг: "Бачи-Юрт - сила!" Такая практика способна лишь озлобить молодежь, указали пользователи Instagram, недовольные действиями полицейских. Скандирование "Бачи-Юрт — сила!" стало скрытым протестом против навязываемого властями Чечни культа первого президента и лозунга "Ахмат - сила!", предположил глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.