Аналитики не увидели в назначении Чалаевых ломки сложившейся в Чечне системы управления

17 декабря 2019, 18:23

Назначение братьев Чалаевых главами чеченских РОВД не связано лишь с тем, что они принадлежат к одному с Кадыровым тейпу, считают опрошенные «Кавказским узлом» эксперты. В данном случае больше имело значение то, что глава Чечни доверяет этим людям, предположил востоковед Михаил Рощин. Среди однотейповцев Кадырова есть и не лояльные ему люди, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября Рамзан Кадыров представил новых начальников двух РОВД. Исхак Чалаев, который был главой Ножай-Юртовского райотдела полиции, переведен на должность главы Гудермесского отдела полиции. Ножай-Юртовский РОВД возглавил его брат Мурад Чалаев, который работал в этом отделе полиции начальником отдела уголовного розыска.

Исхак и Мурад Чалаевы - выходцы из села Беной Ножай-Юртовского района и принадлежат к тейпу Беной, как и глава Чечни Рамзан Кадыров. В апреле Исхак Чалаев стал начальником РОВД Ножай-Юртовского района, сменив на этом посту Нажуда Гучигова, получившего известность после свадьбы с 17-летней девушкой. Исхак и Мурад Чалаевы приходятся братьями подполковнику полиции Замиду Чалаеву, который в июле стал командиром полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова.

Назначение братьев Чалаевых главами чеченских РОВД не связано лишь с однотейповостью с Кадыровым

Принадлежность к одному тейпу не говорит о близких отношениях между людьми, а Кадыров при выборе кадров руководствуется родственными связями, а также близким знакомством, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Если люди входят в один тейп, это совсем не означает, что они близки друг другу. Такие параллели проводить несостоятельно… Конечно же, среди однотейповцев могут и должны быть лица с общими идеями, делами, занятиями, увлечениями, работой, мыслями», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Кутаев.

По его мнению, среди представителей тейпа Беной есть «не много людей, лояльных Кадырову», поэтому говорить, что назначение братьев Чалаевых продиктовано однотейповостью, неверно. Кадыров выбирает себе окружение по иным признакам, считает Кутаев.

«Среди беноевцев немного лиц, лояльных Кадырову. Куда больше, например, среди центароевцев. Это продиктовано тем, что Кадыров, придя к власти, при выборе кадров руководствуется не однотейповостью, а родственными связями, а также близким знакомством – например, ставит тех, с кем за одной партой сидел, вместе учился. У Кадырова своя шкала преданности. Это вызывает непонимание среди беноевцев, которые остаются на обочине карьерной трассы», - отметил Руслан Кутаев.

В Чечне сложилась семейственно-клановая кадровая политика, которая характерна не только для республики, но и для федеральных властей, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты, прокомментировав в июне этого года назначение руководителем администрации главы Чечни односельчанина Кадырова Галаса Таймасханова и его первым заместителем - двоюродного брата Кадырова Идриса Байсултанова.

Однотейповцы очень часто бывают и врагами друг другу – например, Кадыров оппонировал другому выходцу из Беноя Шамилю Басаеву, указал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«Все выходцы из тейпа, насчитывающего десятки тысяч членов, не могут быть «ближайшим кругом» Кадырова. Яркий тому пример – Шамиль Басаев. Беной – большой, и там могут соседствовать совсем не друзья. Преувеличивать тейповую принадлежность я бы не стал», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Рощин.

По его мнению, назначение продиктовано «уверенностью Кадырова в верности братьев Чалаевых». «Районы непростые, особенно Гудермесский, где традиционно живут люди, лояльные семье Кадыровых. Очевидно, что, учитывая чеченские реалии и размеры республики, глава РОВД – это очень высокая, весомая, важная должность, и глава был избран главой Чечни. Ясно, что без отслеживания, кто возглавляет чеченскую полицию, Кадыров обойтись не может… Но к тейпам это не имеет отношения. Я бы не стал переоценивать этот ресурс. В данном случае больше имело значение то, что глава Чечни и республиканское правительство доверяют этим людям. Это вписывается в систему назначений Кадырова», - рассказал Михаил Рощин.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из подготовленного "Кавказским узлом" видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова". Одним из последних примеров, подтверждающих такой вывод, является, по мнению местных жителей и пользователей соцсетей, назначение в конце ноября руководителем Управления по вопросам миграции МВД по Чечне 22-летнего зятя Рамзана Кадырова Висхана Мацуева. При этом директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявил в связи с этим, что Мацуев назначен на эту должность из-за опыта работы, а не из-за родства с главой Чечни.

При этом эксперт добавил, что не знает ничего о Чалаевых. «О них мы знаем только то, что они родные братья», - сказал Михаил Рощин.

Назначение братьев Чалаевых продиктовано отнюдь не однотейповостью с Кадыровым, уверен блогер Тумсо Абдурахманов.

«Назвать членов одного тейпа людьми из ближнего круга Кадырова никак нельзя. Тейповое и политическое или религиозное деление в Чечне - это совершенно разные вещи. В одном и том же тейпе есть как сторонники Кадырова, так и его ярые противники, есть суфии, есть сунниты. Чеченцы не живут по принципу один тейп - одни политические и религиозные убеждения», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тумсо Абдурахманов. При этом он затруднился предположить истинную причину назначения Чалаевых.

Есть сомнения относительно законности работы братьев Чалаевых в одном райотделе полиции

В ситуации, когда два брата руководят разными РОВД в одной республике, нарушений закона не усматривается, считает московский адвокат Евгений Черноусов.

«Братья возглавляют совершенно разные РОВД, относящиеся к разным территориальным единицам. Да, они находятся в одной республике, но администрации отдельные. Братья друг другу не подчиняются, и один не может приказывать другому. Они могут взаимодействовать на паритетных началах, зависимости друг от друга нет», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Евгений Черноусов.

Однако возникают сомнения относительно раннего взаимодействия между братьями, когда один подчинялся другому. «Вполне может сложиться мнение, что семья захватила полицейскую власть и творит что хочет. Однако если никто так уволен и не был, жалоб на действия братьев не поступало. А значит, и нарушений закона не было», - заключил Черноусов.

Стоит отметить, что в законе «О полиции РФ» указывается на необходимость соблюдения требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Так, статья 30.1 этого закона говорит о взысканиях за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и отсылает в том числе к федеральному закону N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Статья 10 закона "О противодействии коррупции" определяет конфликт интересов как ситуацию, при которой личная заинтересованность сотрудника «влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)». Под личной заинтересованностью, как указано в этой же статье, «понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)» лицом, в том числе состоящим с ним в близком родстве.