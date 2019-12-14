Однотейповцы Кадырова возглавили два РОВД в Чечне

14 декабря 2019, 12:07

Исхак Чалаев назначен начальником районных отделов полиции Гудермесского района, а его брат Мурад Чалаев возглавил Ножай-Юртовский РОВД. Мурад Чалаев работал подчиненным своего брата, хотя законом это запрещено, указали жители Чечни. Глава Гудермесского РОВД смещен после публикации видео имения одного из ближайших соратников Кадырова в этом районе, указал блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Исхак Чалаев стал начальником РОВД Ножай-Юртовского района. Он сменил на этом посту Нажуда Гучигова, получившего известность после свадьбы с 17-летней девушкой.

Рамзан Кадыров представил новых начальников двух РОВД. Исхак Чалаев переведен на должность главы Гудермесского отдела полиции, а руководителем Ножай-Юртовского РОВД вместо Исхака Чалаева стал его подчиненный, Мурад Чалаев, сообщила 13 декабря ЧГТРК "Грозный".

Мурад Чалаев работал в Ножай-Юртовском райотделе полиции начальником отдела уголовного розыска, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в МВД Чечни. Сотрудник ведомства отметил, что бывший начальник ОВД Гудермесского района Юсуп Байсултанов освобожден от занимаемой должности "в связи с переходом на другую должность".

Отметим, что Исхак и Мурад Чалаевы приходятся братьями Замиду Чалаеву - кавалеру высшей награды Чечни, ордена Ахмата Кадырова. Братья Чалаевы - выходцы из села Беной Ножай-Юртовского района принадлежат к тейпу Беной, как и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В июле подполковник полиции Замид Чалаев стал командиром полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. В сентябре Замид Чалаев участвовал в публичной выволочке молодых людей, которые написали в соцсетях, что мечеть "Гордость мусульман" в Шали построена на "недозволенные деньги".

Местные жители указали на нарушение в Чечне закона о службе

Близкие к Кадырову люди занимают все больше руководящих постов в МВД Чечни, указал местный наблюдатель Абу. "Таких серьезных ротаций в правоохранительной системе, как в последние несколько месяцев, у нас еще не было. На руководящие должности в МВД и Росгвардии назначаются односельчане, однотейповцы и другие близкие к Кадырову и проверенные люди. К примеру, батальон «Юг» Росгвардии несколько месяцев назад возглавил односельчанин Рамзана, Хусейн Межидов. Командовать УВД Грозного назначен Аслан Ирасханов. Начальником ОВД города Аргун был назначен бывший командир ОМОН Алихан Цакаев, а на прошлой неделе его сменил Адам Хизриев. То же самое касается и братьев Чалаевых, один из которых командует полком спецназа, а двое других вчера назначены руководить отделами полиции Гудермеса и Ножай-Юрта. Подобными назначениями Рамзан усиливает режим своей личной власти", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни.

Согласно федеральному законодательству, родственники не должны служить в одних и тех же структурах правоохранительных органов, отметил бывший сотрудник этой системы Умар. "У нас уже сложились целые династии силовиков из числа родственников, однотейповцев и близких к Кадырову лиц. В Росгвардии это Делимхановы, в МВД это Алхановы, те же братья Чалаевы. Хотя, насколько я знаю, в правоохранительной системе России не допускается, чтобы близкие родственники находились в подчинении друг у друга. У нас же этот принцип просто игнорируется", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник прокуратуры Чечни Эли указал, что в данном случае возникает "конфликт интересов". "В пункте 6 части 1 статьи 14 Федерального закона о службе указано, что сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе в органах внутренних дел в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с сотрудником органов внутренних дел, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Согласно части 3 статьи 71 данного закона сотрудник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов", - пояснил работник прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что в Закон о службе оперирует понятием "конфликт интересов", установленным частью 1 статьи 10 Федерального закона "О противодействии коррупции". "Там четко указано, что под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им служебных обязанностей", - сказал сотрудник прокуратуры.

Он согласился с мнением, что нарушение этих норм в Чечне является систематическим. "У нас в системе государственной службы и сын с отцом могут работать в качестве начальника и подчиненного, и родные братья, и муж с женой. В данном вопросе нормы федерального законодательства у нас практически не действуют. На них просто не обращают внимания", - резюмировал он.

Тумсо сделал предположение о причинах отставки главы Гудермесского РОВД

"Получаю информацию об отстранении от должности начальника Гудермесского РОВД. Надеюсь, это никак не связано с дроном, летавшем над имениями Делимхановых в Джалке (а это Гудермесский район), а то чувство вины не даст мне сегодня уснуть", - шутливо написал блогер Тумсо Абдурахманов вечером 13 декабря в своем Telegram-канале.

Напомним, что 9 декабря "Новая газета" сообщила о задержании в Чечне 27-летнего Ислама Нуханова, который по примеру Тумсо Абдурахманова попытался обнародовать информацию о роскошных условиях жизни чеченских чиновников. Тумсо отметил, что видео Ислама Нуханова не представляло для него никакого интереса. По словам Тумсо, в окружении руководителей Чечни есть достаточно людей, которые симпатизируют ему и тайно ненавидят свое начальство, поэтому в его руки попадают более содержательные видеозаписи. В подтверждение этого тезиса Абдурахманов продемонстрировал фрагмент съемки богатых домов одного из ближайших соратников Кадырова в селе Джалка.

Видео "Кадыровская рублевка и имения Делимхановых", опубликованное на Youtube-канале Тумсо Абдурахманова 12 декабря, набрало к 12.07 мск 14 декабря более 159 тысяч просмотров и свыше 1600 комментариев.