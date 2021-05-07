Пользователи соцсети сообщили об исчезновении водопада Гедимшх

07 мая 2021, 15:46

Водопад Гедимшх полностью высох вопреки обещаниям властей Кабардино-Балкарии восстановить его, следует из опубликованного сегодня в Instagram видео. Пользователи соцсети выразили сожаление об исчезновении уникальной природной достопримечательности.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты и жители Нальчика боролись за сохранение водопада Гедмишх, возле которого с 2014 года строился водовод для обеспечения водой Зольского района. Они просили строителей отводить воду ниже водопада, чтобы сохранить природный объект. К июню 2020 года водопад пересох. Пользователи Facebook осудили чиновников Кабардино-Балкарии за варварское отношение к природе. После этого власти Кабардино-Балкарии начали расчистку водопада и подвели к нему небольшой поток воды. Водопад ожил, но такие меры не вернут ему былую силу и красоту, указали краевед Виктор Котляров и руководитель общественной организации "Республика - общее дело" Хаджимурат Хакуашев.

Instagram-паблик kbr.nalchik опубликовал сегодня видео со скалой, где ранее был водопад Гедимшх. "Нигде ни струечки нет. Здесь был бурный поток раньше, сейчас нет ничего", - констатирует за кадром автор видео, пользователь соцсети bambr07. В публикации уточняется, что съемка велась 5 мая.

Активисты с самого начала строительства водовода предсказывали, что водопад пересохнет, указал в комментариях пользователь tam.za.gorami. "[Вода] вся ушла в водопровод, как и предсказывалось шесть лет назад", - написал он.

Авторы комментариев выразили сожаление исчезновением водопада. "Здесь такой водопад был", - посетовала liuda936. "Эх, так и не успела второй раз съездить, такую красоту погубили", - написала zaraza_visokokvalificirovannay.

По данным Министерства строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарии, первая линия водопровода, построенная в 2016 году, обеспечила питьевой водой село Хабаз, а также поселения Сармаково и Малка. Вторая очередь водопровода строилась для других населенных пунктов Зольского района. Водоснабжение иных населенных пунктов, в том числе Ставропольского края или Карачаево-Черкесии, проектом не предусмотрено, утверждали власти в связи с заявлениями местных жителей, что водопад губят ради подачи воды в соседние регионы.

Пользователи соцсети уверены, что в действительности воду пустили именно в Ставропольский край. "[Вода] в трубы ушла для Ставрополья", - заявил chupacabra07. "В Хабазе жители скинулись и сами себе скважину пробурили", - утверждает anzorshebzukhov.

"Такую красоту <...> погубили. К ответственности тех, кто это сделал", - призвал _2_4_2_9. Читатель паблика kosoi_2008 призвал вмешаться в ситуацию с водопадом главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. "Обратите внимание", - написал он. По состоянию на 15.46 мск реакции от Кокова не последовало.

За час, к 15.46 мск 7 мая, публикация на странице kbr.nalchik собрала 3125 просмотров, 170 "лайков" и 26 комментариев. У паблика 299 тысяч подписчиков.

Гедмишх расположен в 10 километрах от селения Хабаз на высоте более одной тысячи метров над уровнем моря. Высота водопада составляла около 70-80 метров. Как выглядел водопад до того, как пересох - на видео "Кавказского узла".