Водопад Гедмишх. Фото Луизы Оразаевой для "Кавказского узла".

20 июня 2020, 02:05

Активисты добились начала работ по восстановлению водопада Гедмишх

Власти Кабардино-Балкарии начали расчистку пересохшего водопада Гедмишх и подвели к нему небольшой поток воды. Водопад ожил, но такие меры не вернут ему былую силу и красоту, считают краевед Виктор Котляров и руководитель общественной организации "Республика - общее дело" Хаджимурат Хакуашев.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты и жители Нальчика боролись за сохранение водопада Гедимшх, возле которого с 2014 года строился водовод для обеспечения водой Зольского района. Они просили строителей отводить воду ниже водопада, чтобы сохранить природный объект. Уже к декабрю 2019 года объем воды в водопаде значительно уменьшился, а в июне активист Виктор Котляров заявил, что водопад пересох, хотя власти обещали сохранить его. Пользователи Facebook осудили чиновников Кабардино-Балкарии за варварское отношение к природе.

Сообщение об исчезновении водопада пришло на SMS-сервис "Кавказского узла". "Уникальный водопад Гедмишх в Кабардино-Балкарии перестал существовать из-за водоотведения, хотя активистам обещали, что не допустят этого", – написал 17 июня автор сообщения.

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19 июня началась расчистка в верховьях водопада и подводка уходящего в сторону небольшого потока, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии.  На место расположения природной достопримечательности выезжал глава министерства Ильяс Шаваев, было решено принимать меры по возвращению воды в водопад, сказал он.

Водопад можно оживить, но таким, как прежде, он вряд ли станет, считает руководитель общественной организации "Республика - общее дело" Хаджимурат Хакуашев. Чиновники объясняют исчезновение воды в водопаде засушливым летом, из-за чего якобы иссякли подземные источники, отметил он. "Для перемонтажа водовода нужны немалые средства, но их надо найти", - сказал Хакуашев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, исчезновение водопада не только лишило туристов необыкновенного зрелища, но и впоследствии скажется на флоре и фауне этой местности. "Я услышал о существовании водопада Гедмишх, а также об открытии дороги к нему, в 2015 году. Дорогу проложили строители, воплощавшие амбициозный и дорогой проект, способный обеспечить водой близлежащие села Зольского района, а также вывести воду в Ставропольский край", - сказал Хакуашев. Проект подразумевал полное перекрытие водопада, но вмешательство активистов в тот момент вынудило власти искать компромисс, отметил он.

"Недостаток воды в водопаде обещали восполнить водой из другого источника, непригодного для питья. Такой подход, безусловно, ухудшал состояние флоры и фауны этого места. Но мы не стали дальше бороться... так как в целом водопад продолжал жить", - сказал Хакуашев.

"Дело в том, что ущелье, в котором находится Гедмишх, небольшое, и имеет свою уникальную среду. Не будет водопада, не будет и реки. А это изменение всего макромира местности", - рассказал Хакуашев. По его мнению, для спасения Гедмишха достаточно вернуть воду из трубы в русло.

Краевед и общественный деятель Виктор Котляров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что впервые увидел водопад Гедмишх в конце 70-х годов. "Тогда к нему не было дороги и пришлось в прямом смысле слова пробиваться через заросли кустарника. Берега речки Гедмишх также были практически непроходимы, так как они заросли борщевиком высотой в три и более метра. Тем не менее увиденное с лихвой компенсировало трудности пути. Все, кого я возил к водопаду, говорили, что такого чуда они еще не видели в своей жизни", - сказал он.

По словам краеведа, работы по проектированию водовода для селений Зольского района начались в 2010 году. Летом того же года, узнав, что водопаду грозит исчезновение, Котляров выступил в его защиту.

Гедмишх расположен в 10 километрах от селения Хабаз на высоте более одной тысячи метров над уровнем моря. Высота водопада около 70-80 метров, вода в нем пресная. В 2015 году петицию к президенту России с просьбой сохранить водопад подписали более 44 тысяч человек.

В письме из министерства строительства и ЖКХ республики говорилось, что проектное решение предполагает "непосредственный забор воды прямо у выхода родника", что позволяет обойтись "без какой-либо водоподготовки, доочистки", сказал он. В нем отмечалось, что вода по трубам должна течь сама, то есть "из технологической схемы исключалось использование электроэнергии для перекачки воды", рассказал Котляров. Забор воды ниже водопада сделать невозможно, так как в таком случае для очистки "необходимо было построить мощную насосную станцию с огромными эксплуатационными затратами, что выхолащивало из проекта самую ценную идею – добычу дешевой питьевой воды и доставку ее потребителям в первородном виде",  процитировал активист письмо. Котляров считает, что можно было сделать так, чтобы и водопад сохранить, и водой села обеспечить. Он также рассказал, что Гедмишх не отнесен к особо охраняемым территориям.

После расчистки в верховьях водопада Гедмишх "ожил, но представляет весьма жалкое зрелище", сказал Котляров. "Такие меры, на мой взгляд, не вернут водопаду его былую силу, мощь и красоту", - отметил активист.

"Традиционная культура черкесов всегда была экологически акцентированной... Издревле водоемы, леса, моря считались черкесами священными. Каждая стихия олицетворялась божеством: Хы-гашэ была покровительницей морей, Мазитхэ – владелицей лесов и лесных животных, Псы-гуашэ – властительницей рек и ручьев", -  рассказала корреспонденту "Кавказского узла" доктор филологических наук Мадина Хакуашева. Народная культура, национальные традиции в современной черкесской народной среде сохранились, считает она. "Разумеется, в трансформированном виде. Но ядро культуры никуда не делось", - сказала Хакуашева. Однако в чиновничьих кругах нет места традиционным ценностям, в том числе бережному отношению к природе, отметила она.

Жительница селения Хабаз Баттал Чочуева сожалеет, что водопада больше нет. "Из-за этого водопада к нам приезжали туристы. Теперь никто не едет... не на что посмотреть», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В 2016 году было завершено строительство первой очереди водопровода, которое обеспечило питьевой водой село Хабаз, а также поселения Сармаково и Малка, сообщило 16 июня Министерство строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарии на своем сайте. "Следующим этапом проекта строительства группового водопровода предполагается прокладка второй очереди протяженностью 57 927 метров", - отмечается в сообщении. Это обеспечит питьевой водой жителей других населенных пунктов Зольского района, утверждают чиновники. Водоснабжение иных населенных пунктов, в том числе Ставропольского края или КЧР, проектом не предусмотрено, отмечается в сообщении.

Примечание:

"Альпинисты сообщили о выбросах газа на Эльбрусе", "Жители части Северного Кавказа остаются без энергоснабжения после урагана", "Активисты из Прохладного обнаружили заброшенный склад токсичных веществ".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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