Жители Кабардино-Балкарии обвинили Минстрой в исчезновении уникального водопада

17 июня 2020, 19:29

Водопад Гедмишх в Кабардино-Балкарии пересох после строительства водопровода, хотя власти обещали сохранить его, заявил активист Виктор Котляров. Пользователи Facebook осудили чиновников Кабардино-Балкарии за варварское отношение к природе.

Как писал "Кавказский узел", активисты и жители Нальчика боролись за сохранение водопада Гедимшх, возле которого с 2014 года строился водовод для обеспечения водой Зольского района. Они просили строителей отводить воду ниже водопада, чтобы сохранить природный объект. Несмотря на обещания использовать не более 25% воды, уже к декабрю 2019 года объем воды в водопаде значительно уменьшился.

Гедмишх расположен в 10 километрах от селения Хабаз на высоте более одной тысячи метров над уровнем моря. Высота водопада около 70-80 метров, вода в нем пресная. В 2015 году петицию к президенту России с просьбой сохранить водопад подписали более 44 тысяч человек.

Минстрой Кабардино-Балкарии объяснил исчезновение водопада

Вода из водопада Гедмишх направлена на обеспечение питьевой водой населенных пунктов Зольского района, сообщило министерство строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарии в связи с обсуждением факта исчезновения водопада в соцсетях.

"В 2016 году завершено строительство 1-й очереди водопровода от источников, расположенных в районе водопада Гедмишх, до верхней части с. п. Каменномостское для обеспечения питьевой водой с. п. Хабаз, а также подпитки водопроводных сетей сельских поселений Сармаково и Малка. Следующим этапом проекта строительства группового водопровода предполагается прокладка второй очереди протяженностью 57 927 м, для обеспечения питьевой водой жителей других населенных пунктов Зольского района. Водоснабжение иных населенных пунктов, в том числе Ставропольского края или КЧР, проектом не предусмотрено", - отмечается в сообщении в ответ на обвинения в перенаправлении воды за пределы республики.

Воду из Гедмишха получили селения Хабаз, Сармаково и частично Малка, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Сообщение об исчезновении водопада пришло сегодня на SMS-сервис "Кавказского узла". "Уникальный водопад Гедмишх в Кабардино-Балкарии перестал существовать из-за водоотведения, хотя активистам обещали, что не допустят этого", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Исчезновение водопада вызвало гнев пользователей соцсети

Новость об исчезновении водопада Гедимшх, размещенная в паблике "Республика - общее дело" в Facebook 12 июня, к 19.29 мск 17 июня собрала 174 отметок пользователей и 116 комментариев, авторы которых выразили свое возмущение. "Нас уверяли, что такое никогда не случится, что мы нагоняем панику, и все под контролем", - написала автор публикации, Дарья Шомахова.

"Позор! Губят все и всех. И всю нашу прекрасную природу, дарованную нам свыше, не ценим! Ничего не надо, только жажда наживы! С чем останемся, что скажут дети, внуки?! Одумайтесь. Хотя, наверное, уже поздно", - посетовала Людмила Османова.

"Варвары!" - высказалась Светлана Бирамова. "Прошлым летом была там, не могла налюбоваться этой красотой... Как так?!", - написала Shining Montana.

"Вот где надо шуметь и едиными силами требовать возврата воды на ее место", - резюмировала Нуриет Негуч.

Местный активист напомнил об обещаниях министра

Минстрой заявлял, что водопад будет сохранен, тогда как он высох, констатировал краевед и общественный деятель Виктор Котляров. "Я предлагал осуществлять забор воды ниже водопада. Однако мне ответили, что в таком случае придется ставить насосную станцию, что повлечет за собой значительные экономические затраты. Между тем ценность идеи, по их мнению, заключалась в добыче и доставке потребителям дешевой питьевой воды в первородном виде, без необходимости ее очистки", - рассказал он.

Котляров процитировал письмо министра строительства и ЖКХ от 2015 года. "Конечно, общественность беспокоится о сохранности уникального природного объекта, однако проект прошел все технические и экологические согласования, и я могу ответственно заявить, что водопад Гедмишх не пострадает", - говорится в письме.

Гедмишх, как один из красивейших водопадов Европы, стоил того, чтобы его сохранить, подчеркнуть краевед. "Экологические последствия произошедшего еще предстоит оценить. Никому не известно, как поведет себя природа при подобном вмешательстве человека в ее круговорот. Нужды жителей селений Зольского района понятны и справедливы: качество жизни людей – первейшая забота государства. Но есть вещи, которые мы не имеем права трогать, какие бы благие цели при этом не преследовались", - отметил Котляров.