Родственники осужденных по "Гянджинскому делу" потребовали помощи у депутатов парламента

05 мая 2021, 06:30

Во время акции протеста, прошедшей 4 мая в столице Азербайджана у здания парламента, родственники обвиненных по "гянджинскому делу" потребовали освободить арестованных. Перед парламентскими выборами кандидаты в депутаты обещали помочь заключенным, но после голосования забыли о них, заявили активистки. Сотрудники полиции, применив силу, посадили участниц акции в автобус и увезли их от здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", родственники обвиненных по "гянджинскому делу" постоянно участвуют в акциях протеста, поддерживая своих родных. Так, 9 февраля среди женщин, которые вышли к посольству США в Баку на акцию в защиту политзаключенных, были матери двух фигурантов "гянджинского дела".

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Силовики характеризовали покушение как теракт и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого в городе прошли массовые протесты, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в митинге в Гяндже, потребовав расследовать действия не только нападавших, но и Эльмара Велиева. При разгоне акции протеста погибли двое полицейских. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек.

У здания парламента Азербайджана в Баку 4 мая прошла акция протеста родственников фигурантов "гянджинского дела". Около 10 женщин пришли к зданию Милли Меджлиса с портретами осужденных, сообщило в тот же день агентство "Туран".

Участницы акции скандировали лозунг "Хотим свободы для Гянджинских узников". Протестующие потребовали встречи с руководством парламента и депутатами из Гянджи.

18 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании. Среди освобожденных было трое фигурантов "гянджинского дела". После их помилования в списке политзаключенных, составленном 5 апреля Союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана", в группе "Осужденные по "гянджинскому делу" осталось 38 человек.

"Перед парламентскими выборами депутат из Гянджи Муса Гулиев обещал, что после избрания поможет в принятии справедливого решения по делам наших детей. Но как только он получил мандат, он забыл про нас", - процитировало одну из участниц акции агентство.

Сотрудники полиции принудительно посадили женщин в автобус и увезли их от здания парламента.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".