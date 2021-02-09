Участниц бакинской акции в защиту политзаключенных разогнали полицейские

09 февраля 2021, 13:16

Сотрудники полиции вырвали плакаты у женщин, которые вышли к посольству США в Баку на акцию в защиту политзаключенных. Активисток, среди которых были супруги Полада Асланова и Афгана Садыгова, силой оттеснили от здания посольства, после чего акция была прекращена.

Как писал "Кавказский узел", журналист Полад Асланов, получивший 16 лет лишения свободы по делу о госизмене, с 1 февраля проводит голодовку в СИЗО. Он заявил о затягивании процесса в апелляционном суде, потребовал объективного разбирательства и перевода под домашний арест. Ранее голодовку против несправедливого приговора начал другой журналист - Афган Садыгов, осужденный по делу о вымогательстве. Апелляционный суд частично удовлетворил его жалобу на приговор, сократив срок тюремного наказания с 7 до 6 лет. Оба журналиста признаны политзаключенными.

В сегодняшней акции приняли участие члены семей политзаключенных - супруга главреда сайта xeberman.com Полада Асланова Гюльмира Асланова, жена руководителя издания Azel. Tv Афгана Садыгова Севиндж Садыгова и матери двух фигурантов "Гянджинского дела". Они пришли к зданию посольства около 12.00 по местному времени (11.00 мск).

По делу о беспорядках в Гяндже были осуждены около 60 человек. Это произошло после протестов, которые начались вслед за задержанием Юниса Сафарова по подозрению в покушении на главу администрации Эльмара Велиева в июле 2018 года. Протестующие выразили недовольство работой самого Велиева. При разгоне акции погибли двое полицейских. Велиев был отправлен в отставку.

"Мы пришли сюда, чтобы посольство США, другие посольства и представительства международных организаций не оставались безучастными к судьбам политзаключенных. Мы просим, чтобы они направляли своих представителей на судебные процессы по делам политзаключенных. Дипломаты должны видеть, по каким сфабрикованным обвинениям бездоказательно людей осуждают на длительные сроки лишения свободы. Мы просим справедливости, освобождения всех 150 политзаключенных в стране. Мой муж не должен проводить голодовку, чтобы добиваться справедливости. Это его законное право", - сказала освещающим акцию журналистам Гюльмира Асланова.

Севиндж Садыгова сообщила, что ее муж отказывается от приема пищи уже 97-й день. "Афгана кормят принудительно, вводя ему в желудок зонд. Он похудел на 30 килограммов. Он не может ходить, у него трясутся руки. Его поддерживают только лекарствами, вводимыми через капельницу. Кормление зондом также не может быть длительным. Мы требуем от США, от всего демократического мира внимания к делам политзаключенных", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участницы акции держали портретные фотографии своих родственников и плакат с лозунгом "Свободу политзаключенным!". К протестующим вышел иностранный сотрудник посольства, который записал имена лиц, указанных на портретах. Прибывшим сотрудникам полиции он дал знак, чтобы те не вмешивались. Однако после того, как иностранный дипломат вошел в здание, полицейские вырвали у женщин плакаты и стали с силой оттеснять участниц от здания посольства. Это вызвало возмущение женщин, и они вступили в словесную перепалку. Однако обошлось без задержаний, передал корреспондент "Кавказского узла".

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".